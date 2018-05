Empresas entregan donativo a Puerto Rico Recovery Now Fund

Boquerón Brewing Co. y V. Suárez & Co. presentaron recientemente su primera aportación económica de $3,000 para apoyar al Puerto Rico Recovery Now Fund de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Durante los meses posteriores al Huracán, una porción de las ventas de la cerveza Boquerón Blonde Ale, en formato de lata, fueron destinadas a dicho fondo. Puerto Rico Recovery Now Fund apoya a las comunidades en el centro y oeste de la Isla que se vieron más afectadas por el paso del huracán María.

“Nos sentimos muy complacidos de aportar a una iniciativa que impulsa la recuperación de nuestra comunidad. Agradecemos a nuestros consumidores y a V. Suárez por su participación en este esfuerzo y nos comprometemos a seguir colaborando hasta lograr nuestra meta.” expresó Juan Carlos Torres, homebrewer de Boquerón Brewing Co.

Por su parte, Mary Ann Gabino, vicepresidenta senior de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, dijo que “esta aportación al Puerto Rico Recovery Now Fund, establecido en la Fundación Comunitaria de Puerto Rico por un grupo de donantes que residen en Estados Unidos, permitirá que organizaciones locales sin fines de lucro del área oeste puedan seguir ayudando a comunidades desatendidas y vulnerables en su proceso de recuperación. Invitamos a la comunidad a seguir aportando para que nuestros hermanos puertorriqueños tengan una vida mejor.”

Los establecimientos participantes están identificados con el arte oficial de la iniciativa para que los consumidores sepan que con la compra de la lata de 12oz de Boquerón Blonde Ale no solo disfrutarán de una excelente cerveza artesanal puertorriqueña, sino que también estarán aportando a la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico.

Para realizar una donación directamente al Puerto Rico Recovery Now Fund, puedes acceder a la página www.fcpr.org/haz-tu-donativo/ y seleccionar la opción de “Recovery NOW Fund”.