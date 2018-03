V. Suárez culmina con éxito su campaña Juntos Dando la Batalla

Suárez & Co., Inc., líder en la industria de distribución de alimentos y bebidas en la Isla, culmina con éxito su campaña promocional y corporativa JUNTOS DANDO LA BATALLA.

Por primera vez se unieron 21 marcas de V. Suárez, 10 cadenas de supermercados, Marsh Saldaña y proveedores de salud Triple S Vida y Delta Dental, junto a empleados de esta distribuidora de alimentos, a favor de la lucha contra el cáncer de seno en una alianza con la organización Susan G. Komen Puerto Rico.

Empleados de V. Suárez llevaron a cabo diversas actividades internas educativas de prevención y cuidado de la salud, así como actividades de condición física y de recaudación de fondos. También crearon comparsas rosadas formando el lazo icónico de la Organización y encendieron de rosa su edificio principal de oficina como símbolo de concientización de la detección temprana y de apoyo a Susan G. Komen Puerto Rico.

Además, el pasado 4 de marzo el equipo de V. Suárez se hizo sentir en el evento del Race for the Cure de Susan G. Komen. Mediante distintas activaciones de sus diferentes marcas, lograron impactar e interactuar con miles de consumidores. Decenas de personas degustaron nuestros productos y se unieron a la causa añadiendo el filtro en sus perfiles de Facebook.”, mencionó Jackie Diaz, asistente de marca de V. Suárez y Compañía. “A raíz del evento todas las cadenas de supermercados participantes promocionaron la campaña mediante sus shoppers y/o hojas sueltas, lo que sin duda fue de gran ayuda para lograr un aumento en las ventas de nuestros productos, incrementando así la recaudación para la Organización.”, expresó Nicole González, gerente de marca senior de V. Suárez y Compañía.

Entre las marcas participantes de la promoción estuvieron: Borges, Badia, Brookfield, Cutter, Denia, Energizer, Gatorade, Healthy Choice, Healthy Ones, Lotus, Ocean Spray, Old El Paso, Meow Mix, Nutra Coco, PAM, Parmalat, Pepperidge Farm, Sun-Maid, Swiss Miss, Wish Bone y Welch’s. A estos se unieron las cadenas de supermercados: Amigo, Econo, Hatillo K&K, Mr. Special, Napo Vélez, Plaza Loíza, Pueblo, Ralph’s, Selectos, Supermax y Walmart.

“En V. Suárez & Co. hemos logrado crear una unión histórica entre suplidores, clientes y nuestros empleados para ayudar a crear conciencia de esta enfermedad. Nos sentimos muy orgullosos de todo el apoyo y el compromiso que obtuvimos durante la promoción y más que agradecidos con todos nuestros suplidores y clientes para ayudar a la organización Susan G. Komen y esta gran causa. Estamos seguros que juntos seguiremos dando la batalla para un Puerto Rico libre de cáncer.”, finalizó Diego Suárez, hijo, CEO de V. Suárez & Co., Inc.