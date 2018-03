Camuy rinde homenaje a mujeres camuyanas

En una actividad en la Casa Alcaldia de Camuy el alcalde Edwin García Feliciano y la primera dama Magalis Soto reconocieron la trayectoria de la empresaria y publicista Maribel Acevedo por todos sus logros a través de su carrera y a la empleada municipal Clara Rodríguez.

En su mensaje, el alcalde reconoció a las homenajeadas e instó a las presentes a seguir su ejemplo de mujeres luchadoras que cumplen a cabalidad con ambos roles, en el hogar y fuera trabajando dando la milla extra. Además hizo un recuento de lo que, lamentablemente, pasa en otras culturas donde la mujer es marginada y no goza de los derechos y privilegios que se ha ganado en nuestro país y en otros lugares del mundo, por lo cual presentó sus respetos y admiración hacia ellas.

“Hoy es un día muy especial para mi, ser homenajeada en mi pueblo, Camuy 'Ciudad Romántica de PR', me llena de orgullo y de gran satisfacción este pueblo me vio crecer y me apoyó en mis primeros sueños como lo fue representar a mi pueblo como reina de Camuy. Le doy las gracias al alcalde por la iniciativa de destacar mi carrera y trayectoria y a la vez agradezco al Universo por la dicha de haber logrado gran parte de mis sueños; y que como mujer sirva de estímulo a aquellos que aún tienen metas por realizar”, dijo Acevedo quien llegó acompañada por su dos hijas Leidymarie y Cyndía Rodríguez expresó.