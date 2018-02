Budweiser reconoce a Puerto Rico en comercial "Stand by You" que se transmitirá durante el Super Bowl 2018

Este año la transmisión del Super Bowl 2018 pondrá a Puerto Rico en el ojo mundial con el comercial “Stand by you” realizado por la marca Budweiser. Este anuncio, que comenzó a circular a través de los medios digitales recientemente, se transmitirá de manera oficial durante el evento deportivo más visto en el mundo. “Stand by you” resume de manera emotiva una serie de esfuerzos humanitarios que realizó la compañía cervecera Anheuser-Busch durante los desastres naturales del huracán Harvey, Irma y María, entre otros. Entre las menciones especiales que se realizan en esta comunicación creativa, Puerto Rico fue uno de los lugares de ayuda por la empresa y mencionados al cierre del mismo.

“Sentimos una emoción inmensa de poder haber sido parte de este esfuerzo de ayuda para los afectados de los diferentes desastres naturales, entre ellos el huracán María que marcó grandemente a nuestra comunidad puertorriqueña. Anheuser-Busch estuvo presente distribuyendo agua potable enlatada de gran ayuda para comunidades en necesidad de este recurso natural”, dijo Ángel Vázquez, presidente de B. Fernández & Hermanos, empresa encargada de la distribución local de la empresa belga. El anuncio presenta a un empleado real de Anheuser-Busch trabajando en el empaque y producción de estas agua enlatada. El mensaje final de “Whenever you need us, we’ll stand by you” está acompañado por la clásica canción “Stand by me”, interpretada en esta ocasión por Skylar Grey.

Por los pasados meses, la marca junto a su distribuidora local B. Fernández & Hnos entregaron cajas de latas de agua apta para consumo en pueblos como Orocovis, San Sebastián, Moca, Las Marías, Arecibo, Vega Alta, Ciales, entre otros. Esta edición especial fue creada para atender a millones de afectados por varios desastres naturales, realizando un alto a la producción de cervezas para ayudar a los necesitados en Estados Unidos y Puerto Rico.

Los interesados en acceder al comercial pueden acceder al canal de Budweiser en Youtube https://www.youtube.com/user/budweiser.