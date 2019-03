Millonario empresario ofrece más de $300 mil y la herencia de su fortuna a quien se case con su hija

Un empresario millonario puso en "oferta" a su hija de 26 años y ofrece más de 300,000 dólares al joven que acepte casarse con ella.

Arnon Rodthong de 58 años, es un empresario tailandés, dueño de una plantación de durián, una de las frutas más exóticas del mundo, conocida por su mal olor, sin embargo una de las más codiciadas, según reseñaron diversos medios internacionales como el Daily Mail.

La oferta de Rodthong incluye 10 millones de bahts (moneda oficial de Tailandia), lo que representa un total de 315,000 dólares estadounidenses, además el joven que se case con su hija recibiría toda su fortuna como herencia y pasaría a ser el dueño de la millonaria empresa.

Sin embargo, el empresario tiene sus condiciones, para casarse con su hija y recibir esta cantidad de dinero, los candidatos deben hablar los idiomas inglés y chino. Además, exige que el joven sea trabajador y haga feliz a su hija.

Milionea wa Thailand Arnon Rodthong ameahidi kumpa Mwanaume atakaye jitokeza kumuoa Binti yake Karnsita (26), zaidi ya Tsh. Milioni 742 pamoja na aseti zake zote, inaelezwa Mwanaume huyo anatakiwa tu kuwa mchapakazi na kuweza kumfanya Karsnita kuwa na furaha.#MillardAyoUPDATES pic.twitter.com/vs1RFmfxXF — millardayo (@millardayo) March 5, 2019

Rodthong asegura que su hija es un modelo a seguir, tiene 26 años y es virgen ya que nunca ha estado en una relación sentimental.

Karnsita, la hija del millonario empresario parece estar de acuerdo con la idea de su padre, incluso asegura que su próximo esposo solo tendría que trabajar duro y ella piensa solo en gastarse el dinero en cirugías plásticas en Corea.

Del mismo modo, asegura que no está molesta por la idea de su padre, pero sí sorprendida y se enteró de la convocatoria por medio de sus amigos.

"La primera vez que me enteré de la oferta de mi padre fue cuando una amiga me lo enseñó. Me sorprendió, pero también veo su lado divertido. Es cierto que todavía estoy soltera. Si tengo que casarme con alguien, sólo quiero que sea una persona diligente y buena que ame a su familia", expresó la joven.