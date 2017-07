Caimán arranca testículo a un hombre en la Florida

El hombre que fue hospitalizado tras ser mordido este lunes por un caimán en un estanque del condado de Charlotte (costa suroeste de Florida) ha perdido un dedo de la mano, dos de un pie y un testículo, informó hoy un medio local.

Frederic Iman, un mendigo de 68 años, fue mordido múltiples veces mientras se bañaba en una charca grande de Port Charlotte por un caimán que le causó graves heridas, aunque ninguna de ellas fatal.

Iman relató al canal Count on 2 First que antes de bañarse en el estanque, como viene haciendo desde hace una decena de años, tomó la precaución de mirar bien a su alrededor, pero no se percató de ningún peligro.

De repente, sintió el ataque del caimán a su espalda, se giró y golpeó al reptil en un ojo para intentar liberarse, pero el animal tiraba de él hacia adentro, explicó.

Finalmente, el hombre logró liberarse del caimán, alcanzar la calle y acercarse a un centro hospitalario, donde, tras alertar al 911, fue aerotransportado al Lee Memorial Hospital.

Como consecuencia del ataque, Iman, sin techo desde hace una veintena de años, perdió el índice de la mano izquierda, dos dedos de un pie y un testículo.

“Lo que más me golpea emocionalmente es que estoy solo las 24 horas de cada día de la semana durante todo el año, y creo que siendo un profesional autodidacta de las artes curativas me merezco algo mejor que esto”, dijo.

Iman, una vez que sea dado de alta en el hospital, planea regresar a Port Charlotte.

“Es lo que sucedió y tengo que lidiar con ello. Tengo que volver a la calles, aún habiendo perdido varios dedos. No es algo agradable”, se quejó desde su cama del hospital.

El Lee Memorial continúa cuidando de la salud de Iman, pese a que él explicó a los facultativos que no cuenta con recursos económicos para hacer frente a la factura del hospital.

La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC) estima que más de un millón de caimanes americanos pueblan el estado de Florida, reptiles que pueden superar los 14 pies de longitud y llegar a pesar más de mil libras.

Con el ataque a Iman, suman ya cuatro los ataques de caimanes registrados en el suroeste de Florida en lo que va de mes.

Entre ellos está el ocurrido el pasado 10 de julio, cuando una mujer de 71 años fue hospitalizada tras ser mordida en un brazo y las piernas por un caimán de unos diez pies de largo en una frondosa urbanización próxima a un parque natural también en la costa suroeste de Florida.

Y a primeros de este mes un niño de diez años fue mordido por un caimán en Pace River, en Arcadia (condado de DeSoto), y una mujer de 51 años tuvo que ser hospitalizada tras ser mordida en el brazo el mismo día mientras recogía unas pelotas de golf en una laguna de Rotonda West.