Memes sobre la estadidad en P.R. inundan las redes

A días de que se celebre en la isla la consulta de estatus propuesta por la administración actual, este domingo 11 de junio, los usuarios han aprovechado el evento para dar rienda suelta a la creatividad, por lo que han inundado las redes de los famosos memes.

La mayoría de las cómicas imágenes son relacionadas a la estadidad.

Cabe destacar que, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer, reiteró hoy, su llamado a boicotear el plebiscito.

“El domingo no votes en el plebiscito. El liderato del Partido Nuevo Progresista pretende que participes de un proceso amañado, de un proceso que no está avalado por el Congreso Federal, el Senado ni el Departamento de Justicia. Un proceso que pretende darle a la estadidad una ventaja que no tiene”, sostuvo Ferrer en declaraciones escritas.

Al igual el PIP que no está a favor del plebiscito, debido a que se incluye el estatus actual.