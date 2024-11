Conoce al ganador del concurso del pene más pequeño

0 of 3 Nick Gilronan: el ganador del PMPB – que significa el pene más pequeño en Brooklyn. Foto: Metro World News. Imagen Por: Nick Gilronan: el ganador del PMPB – que significa el pene más pequeño en Brooklyn. Foto: Metro World News. Imagen Por:

Gilronan entró en el concurso celebrado en el Kings County Bar en Brooklyn, Nueva York y llegó a la cima a pesar de la dura competencia. Con el apodo de “El Repartidor”, él cortejó al público con su ingenio y les mostró que lo que le faltaba en sus pantalones lo compensaba en la personalidad. Gilronan se sentó a hablar con Metro acerca de cómo su fama recién descubierta estaba afectando su vida amorosa.

Metro World News (MWN): ¿Cómo enteraste acerca de la competencia y por qué decidiste entrar? Nick Gilronan (NG): Vi un anuncio en Craigslist con el título de “en busca de los hombres menos dotados.” Un título como eso llama la atención. Pensé que sería un evento bastante divertido. Trabajo como modelo y actor, por lo tanto, estar en frente de una multitud realmente no me molesta – y algunas veces mis trabajos de modelado requieren que pose desnuda entonces ser ligera de ropa no me molestaba tanto.

PUBLICIDAD

MWN: ¿Cómo se le ocurrió el apodo de “El Repartidor”? NG: Yo trabajo en una tienda de UPS. La idea de ir con ese nombre vino de uno de los administradores coordinando el evento en el Kings County Bar en Brooklyn. Me pareció que era un buen nombre artístico de usar.

MWN: La mayoría de la gente atribuye su victoria a su actitud despreocupada y positiva. ¿Cómo te mantienes tan feliz, a pesar de sus deficiencias? NG: Me dicen que soy un tipo muy fácil de llevar. El tamaño del pene no es un problema para mí. Estoy muy contento conmigo mismo como persona. Todo el mundo es un poco diferente. El tamaño del pene varía. El tamaño del los senos varía. Algunas personas son altos o bajos, etc etc. Se nace de cierta manera y no se puede cambiar algunas de las cosas, por lo tanto, no tiene sentido preocuparse por esas cosas. Tener un pene pequeño no debe dictar mi opinión de mí mismo. Mi personalidad dice quien soy como un hombre – no el tamaño de mi pene.

MWN: ¿Alguien le ha dicho que tenía un pene pequeño? NG: Mi primera novia (yo era su primer novio). Ninguno de los dos sabíamos nada mejor. En mis relaciones después, no me lo dijeron – las mujeres ya conocían. Yo les dejaba saber que a pesar del tamaño de mi pene, ellas tendrían diversión, y ellas sí tuvieron diversión. En realidad, fue una experiencia como esta que inspiró la gerente del bar, Aimee, en Kings County Bar la idea de hacer un concurso como este.

MWN: ¿Cuando entraste en el concurso, realmente pensaste que ibas a ganar la competencia?

NG: Pensé que tenía una buena posibilidad de ganar debido a mi experiencia en el cine y el modelado. El concurso fue todo sobre entretenimiento y soy un entretenedor en el corazón. El concurso no se basa estrictamente en mediciones. Era más bien un evento al estilo de pasarela. Había tres partes (ropa formal, el segmento de talento y trajes de baño). El bar suministraba la ropa formal. Cada participante tenía que llegar con su propio equipo para el segmento de talento. Durante el segmento de talento, yo sabía que estaba en la delantera. Mi traje consistía de una pequeña caja para cubrir mis genitales (pensé que un paquete pequeño parecía un vestuario apropiado) y dije par de chistes de comedia. Hacer reír al público, ellos amarán a ti por eso.

MWN: ¿El premio le ha ayudado con las damas? NG: Sí. He recibido mensajes y peticiones de amigo de las mujeres tanto en Facebook y Twitter. No sólo de las chicas locales (aunque tengo que decir que voy a salir con una fan que vive en Nueva Jersey). También, mujeres de Serbia, Finlandia y Brasil se han comunicado conmigo. El tiempo dirá cómo todo esto juega pero me estoy divirtiendo con él todavía.