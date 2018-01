La razón por la que tu vida va mal según tu signo del zodiaco

Tu signo del zodiaco a veces dice cosas de tu personalidad que desconoces, puede que de manera inconsciente tes estés autosabotenado y no lo sabes, aquí te presentamos ese hábito tóxico que te impide avanzar.

ARIES

A veces eres demasiado impulsivo, no conectas el cerebro con la boca, dices las cosas que sientes y no te pones ningún filtro. Aunque no lo desees, a veces hieres a los demás y rompes con tus relaciones.

TAURO

Es uno de los signos más soñadores del zodiaco, siempre sueñas desierto, cresas expectativas en tu mente y cuando las cosas no pasan como tú las planeaste, entonces llega la decepción a tu vida.

GÉMINIS

Cambias muy rápido de opinión, te cuesta trabajo ser estable, la dualidad de tu signo te hace ser comprensivo, pero luego cambias y te pones insoportable, hasta que no cambies eso, tu vida no avanzará.

CÁNCER

Eres uno de los signos del zodiaco que sabe escuchar, siempre acuden a ti cuando tienen problemas y tú das los mejores consejos, pero nadie está disponible para ti cuando lo necesitas.

LEO

Sueles ser poco tolerante con las críticas, crees que eres perfecto y que si alguien sugiere lo contrario está atacándote de forma directo. Hasta que no aprendas a canalizar lo que se piensa de ti, no podrás tener un cambio verdadero.

VIRGO

Tu problema es que no te relajas, siempre estás ocupado, no descansas, evades las fiestas y los eventos a los que te invitan porque temes salir de tu zona cómoda, en la medida en la que te abras a nuevas experiencias tu vida cambiará.

LIBRA

No sueles decir lo que sientes, te quedas con rencores que a la larga te ocasionan problemas. Debes aprender a expresar lo que sientes, a practicar el perdón, recuerda que eso te hará crecer.

ESCORPIÓN

A veces sueles enojarte y envidiar el éxito de otros, cuando las cosas le salen a otros mejor de lo que tú las tenías planeadas para ti, te frustras y enojas y de cierta forma te niegas a que así es la realidad.

SAGITARIO

Temes perder tu libertad, por ello tus relaciones son cortas, porque una vez que sientes que las cosas podrían ponerse serias, te alejas y haces que las personas se vayan y te terminen.

CAPRICORNIO

Aunque en el fondo deseas que te amen, vas por la vida siendo frío e independiente, le haces creer al mundo que no necesitas a nadie a tu lado y que tú eres suficiente para todo.

ACUARIO

Te cuesta trabajo lidiar con la soledad, odias no tener a nadie a tu lado, eso te ha llevado a darle entrada en tu vida a personas que no te merecen ni valoran.

PISCIS

Crees en las segundas oportunidades y en que todos pueden redimirse, te enlatas en relaciones que terminan lastimándote porque tu espíritu salvador te hace tomar malas decisiones.

