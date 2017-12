5 signos del zodiaco que lograrán ser más felices en 2018

Es momento de cerrar ciclos y dar paso a nuevas metas y vivencias. Un nuevo año comienza para abrir la mente y corazón a esos buenos presagios que pueden convertir el 2018 en el año de tu vida.

Según la astrología, existen 5 signos que tendrán un año lleno de sonrisas y buena suerte.

GÉMINIS

(22 de mayo – 21 de junio)

Tu positividad y capacidad de mirar siempre el lado positivo de las cosas es lo que te hará avanzar este año. Tu fuerza te llevará a ser una guía para otros. Este 2018 será tu determinación y sed de éxito lo que te llevará a cumplir todas tus metas así que prepárate porque por fin conseguirás todo aquello que has anhelado.

LIBRA

(23 de septiembre – 22 de octubre)

Quizá el 2017 no fue uno de tus mejores años sin embargo, tu paciencia y templanza te han ayudado a recuperarte de los golpe. Recuerda que los momentos bajos del año pasado no deben permanecer en el actual más que como enseñanzas. Serás más feliz este año porque lograrás ser más sincera contigo mismasí que lograras deshacerte de aquellos que sabes no estuvieron para ti y ni estarán.

SAGITARIO

(22 de noviembre – 21 de diciembre)

El 2017 llegó con grandes cambios y aunqualgunos te llegaron por sorpresa, obraste dominarlos muy bien. Mantén la vista hacia adelante porque vienen cosas mejores. El 2018 seguirás teniendo suerte. Lograrás mantenerte en el trabajo, encontrarás un amor que te merezc y te rodearás personas que te valoren de verdad.

LEO

(23 de julio – 22 de agosto)

Tal vez perdiste algo o alguien importante en 2017 Y tal vez te aferraste demasiado a ello. Está bien llorar y estar triste, pero no te permitas vivir más en el pasado pues solo te harás daño. El 2018 será el año en que todo cambie para bien y aunque llegará de forma inesperada, te darás cuenta de que es lo que siempre has deseado.

ARIES

(21 de marzo – 20 de abril)

Este 2018 te darás cuenta de que debes dejar de enfocarte en tus defectos. La felicidad llegará a ti pues te darás cuenta de todas aquellas virtudes que te hacen tan especial y querida. Nonecesitarás cosas materiales para sentirte plena pues este va a ser el año en que tomes el control de tu vida. ¡Enhorabuena!

LEER MÁS

Nueva Mujer Mercurio retrogrado en 2018: conoce las fechas y cómo nos influirá Loló, panelista de radio Pudahuel y estudiante de Kabbalah, explica qué significa, cómo nos afecta y cuáles son las fechas clave este 2018.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO