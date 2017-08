Usain Bolt se lesiona en su última carrera como profesional

Usain Bolt se lesionó esta tarde en el relevo 4×100 metros del Mundial de Atletismo en Londres, su última carrera.

Al enfilar hacia la meta, Bolt debió frenarse después de unos cuantos metros por una lesión en la pierna izquierda.

Bolt se despide del Mundial de atletismo en Londres con una magra cosecha de una medalla de bronce, que atrapó en los 100 metros el sábado.

Usain Bolt is unable to finish his final race as he goes down with an injury. pic.twitter.com/98d9CjcRGc

— Sporting News (@sportingnews) August 12, 2017