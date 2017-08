Usain Bolt pierde en su último mundial... Gatlin se quedó con la final de los 100 metros

Usain Bolt no pudo despedirse de buena forma de la prueba que lo convirtió en leyenda, los 100 metros planos, ya que se inclinó en la final del Mundial de Londres 2017 ante el estadounidense Justin Gatlin.

El Rayo terminó tercero superado por el mencionado Gatlin y por el otro estadounidense en competencia, Christian Coleman. El cronómetro se detuvo en 9,92 para el ganador, mientras que los otros dos que se subieron al podio lograron un tiempo de 9,94 y 9,95.

El oriundo de Brooklyn, tras ganar la carrera, mandó a callar al público de Londres, quienes lo habían abucheado en la presentación de la prueba por los supuestos dopajes en que habría incurrido el deportista a lo largo de su carrera.

Ahora, el centroamericano cerrará su trayectoria en las pruebas de velocidad con su participación en los relevos 4×100 junto al equipo de Jamaica este sábado 12 de agosto a las 6.50 hora de Chile.

😱 A stunning result in the men's 100m! Justin Gatlin wins gold 🥇 setting up a mouthwatering rematch in the men's 4x100m #BeTheNext showdown pic.twitter.com/AGRn9rftHy

— IAAF World Champs (@IAAFWorldChamps) August 5, 2017