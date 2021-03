Bocadillos Lingüísticos: DE DINEROS Y LIQUIDOS

¿Por qué le llamamos al dinero líquido? ¿Será porque se va (o se lo llevan) como agua? En fin, que le informo que la liquidez económica es una metáfora, nada simpática últimamente. ¿Es liquidez sinónimo de dinero? No. Esta palabrita se refiere a la relación que existe entre los chavitos que usted tiene en su bolsillo o en su cuenta (si tiene una), y aquellas pertenencias que podría convertir rapidito en lana ($$), ojo, por su precio “real”. Eso es liquidez. En el caso de Puerto Rico,la liquidez de esta islita encantada es más o menos la misma vaineta: el dinero en efectivo que tiene Hacienda en una caja (¿de zapatos?) y los activos fácilmente convertibles en dinero sin tener que bajarles su valor (lo que pinta difícil). Mire, mire, reír por no llorar, y a mal tiempo, buena cara ¿oka? así que sigamos. Interesante resulta la frase “estar ahogados en deudas” lo cual ocurre cuando estamos, jeje, sin liquidez. Y, fíjese también que, aunque parezca una contradicción, si tenemos liquidez, tenemos solidez (económica por lo menos, jajaja). Además, mire qué interesantes (o espeluznantes) son estos otros usos metafóricos opuestos: si salda una deuda, la liquida. Pero, si no la paga,?lo liquidan a usted. ¡Uyy! Mi querido METRO LECTOR ¿liquidó el Bocadillo? Pues bienvenido al intrigante y líquido mundo de la semántica léxica. Hay que orar, y fluir…

