5 películas de Netflix que promueven el veganismo

El veganismo es considerado un estilo de vida, cuando decides eliminar los alimentos de origen animal de tu dieta estás ayudando a tu organismo, al medio ambiente y a los animales.

En la plataforma de streaming, Netflix, hay cientos de contenidos que al verlos podrías replantearte tus hábitos y rutinas. Cuando se habla de alimentación es mucho más impactante ver cómo nuestras costumbres pueden parecernos bien hasta que evaluamos el impacto ambiental que causan, por esta razón cada día más personas se suman al veganismo.

Varios cineastas estudiaron las incongruencias que hay detrás del consumo de productos de origen animal y las llevaron a las pantallas. En What the Health, The Game Changers y Cowspiracy, invitan a las personas a evaluar más lo que comen y qué proceso tiene esa comida para llegar a tu mesa. Además, presentan el veganismo como un estilo de vida saludable y sin culpas.

What the Health (2017) – Foto: Proyctor Fantasma

1. What the Health

La película “What the Healt” fue dirigida y producida por Kip Andersen y Keegan Kuhn en 2017. El largometraje retrata los negocios detrás de la industria alimentaria en conjunto con las organizaciones sanitarias estadounidenses, inclusive las que están enfocadas en enfermos de cáncer.

Era de esperarse, el estreno de la producción causó incomodidad a algunos, quienes fueron los primeros en criticar la problemática planteada. Las contradicciones entre enfermedades como el cáncer y la diabetes, el uso de antibióticos en la ganadería y el alto consumo de lácteos y proteínas, son algunos de los temas que al escucharlos te sacuden la cabeza.

Un enfoque bastante interesante que plantean en la película, es la creencia que nos han inculcado que el ser humano es un “cazador” en vez de un “recolector”, cuando realmente nuestra fisonomía no va de la mano con esa pensamiento.

2. The Game Changers

El documental está dirigido por Louie Psihoyos y basado en la investigación del deportista James Wilks. The Game Changers fue una de las producciones que más eco tuvo en 2019. Louie Psihoyos se decide a investigar sobre el veganismo por una lesión que sufrió y en parte por la salud de su padre.

Sin embargo son los atletas veganos los que aseguraron que con una dieta exclusivamente vegana, el cuerpo es capaz de superar cosas que siendo carnívoro no. La ciclista norteamericana Dotsie Bausch, el corredor de maratón Scott Jordan Jurek y el “hombre más fuerte del mundo” Patrik Baboumian, garantizan que la dieta vegana genera más fortaleza, energía y a su vez es beneficiosa para las erecciones.

3. Cowspiracy

El documental dirigido por Kip Andersen y Keegan Kuhn fue estrenado en 2014 y es uno de los más famosos de la plataforma de streaming. La ganadería industrial es el tema central de la película, en donde aborda la contaminación causada por la industria ganadera y las horribles condiciones en la que viven los animales.

4. La comida importa

“La comida importa” fue dirigida por James Colquhoun y Carlo Ledesma en 2008. El documental presenta la tesis de cómo una dieta selectiva puede ser beneficiosa para combatir diferentes patologías como: la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiacas y la depresión. Lo que comemos influye directamente en nuestra vida, tanto en la salud como en el estado de ánimo, toda esta teoría está avalada por nutricionistas y profesionales de la salud, quienes aseguran que la dieta vegana es la más favorable con nuestro cuerpo y el medio ambiente.

5. Okja

La película de aventura y ciencia ficción fue protagonizada por los actores Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal y dirigida por Bong Joon-ho. Narra la historia de una niña que lucha para salvar a Okja, una criatura gigante que ella misma educó pero que está siendo buscada por una poderosa corporación que quiere llevarla al matadero para conseguir un beneficio económico. La película busca que las personas se replanteen como podemos caer en prácticas aberrantes por dinero a cambio.

