La limpieza puede traer la felicidad a tu hogar

¿Hay cosas que debemos cuidar en nuestro hogar durante la pandemia?

—Por supuesto, la limpieza se ha convertido en algo fundamental en todos los hogares y en algunos que no le daban mucha importancia, así como al orden y la organización. Pasar mucho tiempo en casa nos agudizó la vista y pudimos ver muchas cosas que antes no, porque no teníamos tiempo. Como no tuvimos más remedio que quedarnos en casa, queremos vivir en un espacio limpio, ordenado y organizado, donde nos sintamos felices y empezamos a ordenar todas las cosas.