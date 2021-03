WhatsApp: Cómo crear nuevos stickers

De seguro te ha sorprendido un contacto tuyo con una pegatina de su propia imagen. Pues esta es una de las nuevas actualizaciones de WhatsApp y te enseñamos cómo es que puedes creer nuevos stikers personalizados paso a paso.

La aplicación de mensajería preferida en el mundo no deja de sorprendernos con la gran variedad de formas para expresarnos que ha ido evolucionando con el tiempo.

La aplicación de mensajería no deja de evolucionar sus medios de comunicación/Agencias

No cabe duda de que, a pesar del anuncio de sus nuevas políticas de privacidad, WhatsApp sigue siendo el servicio de comunicación favorito de los millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo.

¿Cuál es la funcionalidad de los stikers de WhatsApp?

Comenzamos por explicarte que los stikers de WhatsApp, también llamados en castellano pegatinas, son una evolución de los emoticones tradicionales que permiten usar personajes ilustres o imágenes para expresar alguna opinión sin tener que escribir.

Desde hace un tiempo, la aplicación propiedad de Facebook permite a los usuarios crear stickers con su propio rostro. Incluso, el servicio de mensajería cuenta con sus propios stickers, además de una serie de pegatinas animadas.

Los estikers personalizados nos permiten hacer diferentes caras con nuestros propios rostros/Agencias

No obstante, WhatsApp hasta ahora no permitía utilizar stikers propias ni de terceros. Quizás ya conozcas que puedes añadir a “favoritos” cualquier pegatina que te haya gustado. Sin embargo, quieres más y no conformarte con las creaciones de otros. Definitivamente, este artículo es para ti.

¿Cómo crear stikers de WhatsApp personalizados?

De acuerdo a lo que describe El Español, los stikers personalizados se logran mediante una aplicación con una interfaz y unas herramientas de edición sencillas. Esto quiere decir que cualquier usuario de WhatsApp puede crear sus propios stickers para compartirlos con sus contactos.

Debes acceder a la aplicación Sticker Maker Studio. Es preciso aclarar que la aplicación de mensajería instantánea explica que para utilizar stickers estos deben ser "legales, aceptables y estar autorizados".

Debes acceder a la aplicación Sticker Maker Studio/El Español

También hay una serie de requisitos para las pegatinas personalizadas. Un ejemplo de ello es que cada sticker debe tener un fondo transparente, unas dimensiones de 512 x 512 píxeles y un tamaño inferior a 100 KB.

De igual forma, es obligatorio proporcionar un icono que WhatsApp empleará para representar el paquete de stickers personalizado en el selector o la bandeja de pegatinas de la aplicación.

La nueva función de WhatsApp ha hecho más ocurrentes y amenas las conversaciones/Agencias

Una vez que Sticker Maker Studio esté instalada en el teléfono inteligente, el procedimiento para tener pegatinas propias es bastante simple.

Puedes elegir tanto una imagen de la galería del teléfono como tomarte una fotografía en ese mismo instante. Además, la aplicación permite usarla entera para crear el sticker o realizar una selección inteligente, que de forma automática recorta la imagen para mostrar una cara o a una persona.

Paso a paso

Con el conocimiento que ya tienes, los pasos a seguir son sumamente sencillos:

1.- Abre la aplicación Stiker Maker Studio y pulsa en 'Crear un nuevo paquete de stickers'.

2.- Agrega el nombre del autor y del nuevo lote de stikers.

3.- Selecciona las imágenes para crear tanto el icono del paquete como los propios stickers.

4.- Recorta y personaliza las pegatinas.

5.- Publica el paquete de stickers.

6.- Luego de publicado, pulsa en el botón verde que indica 'Agregar a WhatsApp'.

Luego de seguidos estos pasos, cuando accedas a cualquier chat de WhatsApp y le des a pulsar en el icono de la cara sonriente, ubicada al lado de la barra para escribir texto, podrás seleccionar el menú de stickers (un icono de un cuadrado con la esquina plegada de abajo a la derecha).

Puedes agregar tu rostro con algún gesto o el de alguno de tus personajes favoritos con una expresión/Fotocomposición

Allí aparecerán los stickers que creaste y al pulsar sobre uno de ellos, enviarás el que desees enviarás directamente a la conversación de WhatsApp. Esta nueva función puede hacer las conversaciones mucho más amenas.

