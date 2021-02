Llega el 'Plus Fashion Essential Kit' para mujeres de talla grande

SU-style.com, como parte de la misión de empoderar a la mujer de talla grande y de la necesidad identificada en este segmento, nació SU-style BOX – “Plus Size Fashion Essential Kit”, un producto nuevo y exclusivo en el mercado diseñado para atender las necesidades de esta población. SU-style BOX fue creado por la experta en moda y empoderamiento de la mujer plus size de habla hispana Suzanne Ujaque (Su-styletv), autora del movimiento “La Moda No Tiene Size”, Suzanne L. Ujaque; quien continúa buscando proveer herramientas necesarias a cada mujer para estar, sentirse y verse bien en su propia piel. SU-style Box en su edición limitada, cuenta con más de 20 productos y está valorado en más $ 400.00. SU-style Box está disponible a través de https://www.sustyleshop.com/.

Por los pasados 8 años, Suzanne L. Ujaque se ha dedicado ser un recurso valioso para sus seguidores con diversos temas como la autoestima, empoderamiento y consejos de moda, a través de sus diferentes plataformas digitales. Es por esto, que en el 2019, se realizó la primera Radiografía de la Mujer Plus Size dónde participaron aproximadamente 2,000 mujeres, arrojando que el 80% de las mujeres entrevistadas no se sentían cómodas con su cuerpo, esto fue una alarma y fue parte de la punta de lanza del SU-Style Box. La Radiografía también demostró los gustos de la mujer de talla grande, al momento de realizar sus compras, productos favoritos, dificultades a la hora de comprar ropa o zapatos.





Publicidad





En SU-style BOX encontrarás; una faja moldeadora (disponible en 3 tallas) para estilizar la figura y lucir mejor la ropa, dos piezas de vestir un legging y una túnica, con las cuales se puede crear una variedad de atuendos; extensores de sostén para mejor comodidad y entalle; banda para los muslos anti-roce; unas gafas de sol clásicas para combinar con tus atuendos, ya sean casuales o formales; una cadena para gafas o mascarilla. SU-style BOX cuenta con productos de cuidado personal como una crema blanqueadora y de anti-roce (Monistat Chafing Relief). También se incluye una tarjeta de descuento de Sustyleshop.com por la cantidad de $20.00. A esta iniciativa se une la marca de belleza Bettina Cosmetics con las piezas esenciales para un arreglo de belleza personal como el lápiz labial y esmalte. Para conocer mejor tu cuerpo la caja incluye una guía de moda plus y cinta de medir, parte importante de amarte es dedicar tiempo para ti, es por esto que se incluye un outfit planner, para ayudarte a crear tus looks semanales. Además, la creadora en su amor por el café y su pasión por crear incluye una taza que define esta “aseveración” denominada “Curvy Girl Boss”. Las primeras 50 personas en comprar el SU-style Box recibirán un paquete de bienvenida por parte de Top Nail Bar, que puede variar entre un set de manicura o un set de pedicura.

“En los años que llevo trabajando con el mercado plus size tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y Latinoamérica, siempre he ayudado a educar y ofrecer herramientas a las mujeres sin importar su talla para estar, sentirse y verse mejor. Como mujer de talla grande puedo decir que esta caja reúne los productos y soluciones para atender las necesidades que podemos tener las mujeres como yo. La meta es lograr que las mujeres se sientan cómodas y seguras, que se amen y entiendan que la belleza y la moda no tiene size. Con SU-style BOX busco que toda mujer plus size se acepte y creen sus propios estilos con la variedad de productos que tiene la caja y comiencen una nueva búsqueda de alternativas para verse mejor” expresó, Suzanne L Ujaque Guzmán.

SU-style.com cuenta con sus plataformas en redes sociales @sustyletv tanto en YouTube, Instagram y Facebook, es la creadora del SU-styleXpo un evento de moda dirigido a la mujer de talla grande celebrado anualmente y el ya esperado SU-Closet Sale transmitido semanalmente.

La primera edición de SU-style BOX es limitada, su valor supera los $400.00 y puede ser enviada a Puerto Rico y Estados Unidos. La pueden conseguir a través de https://www.sustyleshop.com/. Para más información acerca de este producto o de cualquiera de los productos de la marca SU-style, puede entrar su-style.com, redes sociales @sustyletv.