The Macallan revela su tercera colaboración de arte con Sir Peter Blake

The Macallan presentó la colección Anecdotes of Ages, un conjunto de whisky y arte de edición limitada del reconocido artista pop británico, Sir Peter Blake. La colección Anecdotes of Ages celebra el legado y la historia de Sir Peter Blake y The Macallan.

En colaboración con Sir Peter Blake durante más de tres décadas, está apreciada colección es una asociación natural: The Macallan tiene un profundo aprecio por el tiempo que se necesita para establecer, nutrir y proteger el patrimonio, así como el deseo de producir creaciones icónicas y piezas legendarias, y estos valores de atemporalidad se reflejan tanto en el carácter como en la obra de Sir Peter Blake.

A lo largo de las décadas, el estilo exclusivo y atemporal de Sir Peter Blake ha trascendido la moda, la música y los movimientos artísticos. Para esta colección, cada botella de whisky fue cuidadosamente seleccionada y las etiquetas de arte que creó Sir Peter Blake son del mejor calibre, diseñadas para resonar con los coleccionistas de The Macallan y el mundo del arte. Sir Peter Blake aplica hábilmente su combinación particular de estilos, desde letras coloridas hasta dibujos de semejanza, a varios proyectos; recientemente, la envoltura del edificio para Hyde Parks Mandarin Oriental Hotel, su más grande hasta ahora, y su proyecto actual 'Joseph Cornell's Holiday', una serie de collages a grande escala.

“Estoy profundamente inspirado por el increíble legado de The Macallan y su énfasis en la familia, la tradición y el mundo natural”, dijo Sir Peter Blake. “Cada collage de la colección Anecdotes of Ages está inspirado en la historia y el legado de The Macallan, uno que respeta el tiempo y la artesanía, dos componentes esenciales de mi propio proceso creativo. Trabajé meticulosamente en cada collage, extrayendo de la rica historia de The Macallan Estate para completar una colección que es una celebración del arte y el whisky”.

Cada una de las 13 botellas originales de la colección Anecdotes of Ages está soplada a mano con un tapón de roble y tiene una etiqueta firmada por Sir Peter Blake. Se presentan en un estuche de roble europeo hecho a mano que incorpora fotografías en miniatura del viaje inspirador de Sir Peter Blake con The Macallan. Las expresiones también se acompañan de un libro encuadernado en piel que muestra las 13 obras de arte de la etiqueta y las historias correspondientes, así como un certificado de autenticidad. La decimotercera botella original se conservará en el archivo de The Macallan, pero un whisky de edición muy limitada con una etiqueta duplicada y el mismo whisky raro de 1967 se lanzará como The Anecdotes of Ages Collection: Down to Work Limited Edition. Solo 322 botellas estarán disponibles en todo el mundo por un precio de venta sugerido de $83,000.

“Este whisky excepcional de 1967 fue elegido por su carácter clásico, pero distintivamente colorido, que recuerda la labor de Sir Peter Blake del mismo año", dijo Sarah Burgess, The Macallan Lead Whisky Maker. “Con notas de roble e higo que conducen a una explosión de avellana y fresa, esta es una malta única verdaderamente especial que termina con sabores complejos de chocolate y melocotón ligeramente especiado. En muchos sentidos, es su propia obra de arte.”

Para completar la colección está An Estate, A Community y A Distillery, un whisky especialmente creado en la apreciación compartida de The Macallan y Sir Peter Blake por la belleza, la naturaleza y el legado. Este tendrá un un precio de venta sugerido de $1,200 y llega en una caja personalizada e inspirada en el arte de Sir Peter Blake, junto con un certificado que describe la historia y el patrimonio del arte, además de la obra de arte de Sir Peter Blake impresa en un pergamino.

The Macallan Anecdotes of Ages Virtual Art Exhibit, es una exploración virtual donde los entusiastas del arte y el whisky de todo el mundo tienen la oportunidad de explorar digitalmente la colección Anecdotes of Ages. Con tres galerías, este entorno virtual 360 es parte de una tendencia global que abre paso a la expansión de las experiencias de arte digital.

Los asistentes digitales de la exhibición de arte virtual The Macallan Anecdotes of Ages comenzarán su viaje en el estudio de Sir Peter Blake, donde aprenderán sobre su famoso y pionero estilo de arte pop y collage. Luego explorarán la galería Anecdotes of Ages, mostrando la inspiración detrás de cada una de las obras de arte que Blake creó para contar la historia de las 13 botellas de The Macallan, desde el hogar espiritual de The Macallan en Easter Elchies Estate hasta la nueva Distillery and Visitor Experience. Culmina con la revelación mundial de las botellas con el arte de la etiqueta original y artesanal de Sir Peter Blake.

En marzo, Sotheby's organizará una subasta en vivo en la que se venderá una de las 13 botellas originales de The Macallan Anecdotes of Ages Collection para recaudar fondos en beneficio del Museo Solomon R. Guggenheim. El apoyo de The Macallan impulsará los esfuerzos que se están realizando en el Guggenheim para aumentar el acceso gratuito y desarrollar el compromiso con una variedad de audiencias, a tono con las iniciativas de diversidad, equidad, acceso e inclusión del museo.

Jamie Ritchie, director mundial de Sotheby's Wine, comentó: “Estamos encantados de continuar nuestra larga asociación con The Macallan para presentar lanzamientos especiales que ayudan a recaudar fondos para organizaciones benéficas de todo el mundo. La colección Anecdotes of Ages es la intersección perfecta donde el arte de collage distintivo de Sir Peter Blake se encuentra con el arte de crear un gran whisky, y las ganancias respaldan la participación de la audiencia diversa y el acceso gratuito al Museo Guggenheim. Esta subasta única, de una de las 13 botellas con arte de collage original, atraerá a los entusiastas del whisky, amantes del arte y filántropos por igual.”

Para ver la exhibición de arte virtual The Macallan Anecdotes of Ages, accede este enlace. Para obtener más información sobre The Macallan visite www.themacallan.com.

PERFIL: Anecdotes of Ages Collection: Down to Work Limited Edition

Color: Melocotón caramelizado

Aroma: Clásico roble antiguo, frutos secos e higos combinados con toques de piña y mango progresivo, con una nota decadente de chocolate y fresa

Paladar: Chocolate caliente con nuez moscada y jengibre, especias de roble y roble dulce que se abre en piña y coco con una inesperada explosión de fresa y avellana

Final: Complejo, con un final de chocolate, roble dulce y melocotón ligeramente especiado

PERFIL: An Estate, A Community, and A Distillery

Color: Canela

Aroma: Frutos secos y especias con un toque de naranja y clavo

Paladar: Frutos secos con pimienta negra molida y melaza, acentos de vainilla y aceite de naranja

Final: Largo y rico en roble con canela y cacao

Acerca de The Macallan

Fundado en 1824, The Macallan es conocido mundialmente por sus extraordinarios whiskies de malta. Su excelente calidad y carácter distintivo revelan la excelencia sin concesiones perseguida por The Macallan desde que fue establecido por Alexander Reid, en una meseta sobre el río Spey en el noreste de Escocia. En 2018, The Macallan abrió un nuevo capítulo en su historia con el lanzamiento de su galardonada destilería Speyside. Diseñado por arquitectos de renombre internacional para promover la sostenibilidad, el edificio se inspira en las antiguas colinas escocesas circundantes. Se encuentra cerca de Easter Elchies House, el Highland Manor construido en 1700, que es el hogar espiritual de The Macallan y sigue siendo el corazón de la hermosa finca de 485 acres de The Macallan.

Acerca de Sir Peter Blake

Sir Peter Blake (n. 1932, Dartford, Kent) es un pintor, escultor, dibujante y grabador británico. Es conocido como una de las principales figuras del arte pop británico.