Joven boricua crea espectacular paleta de sombras "Rise"

El joven puertorriqueño Carlos Manuel García Guzmán creó una espectacular paleta de sombras, llamada "Rise", en medio de su inquietud por inventar algo para el mercado.

"A mediados del año pasado desperté la inquietud de crear algo para todo tipo de público y que fuese un producto el cual estuviese en tendencia, se le diera mucho uso o algo que todo el mundo comprara a diario. Hice mi búsqueda en Internet y en ese momento el 'trend' era maquillaje. Entonces, se me ocurrió crear una paleta de sombras con mi propia marca, el nombre CLEO proviene de Carlos que es mi nombre y Leo que es mi horóscopo", comentó a Metro el fundador de Cleo Beauty Cosmetics.







Sobre el proceso de realizar la dicha paleta de maquillaje, el joven indicó que fue un proceso largo, divertido y frustrante a la vez.

"La diseñé con una compañía en el continente de Asia, todo de manera virtual. Cambie de compañía unas tres veces porque no me gustaba el producto, cambie de colores muchas veces, estuve cuatro horas con mi diseñador Leo Santiago en el proceso gráfico de la paleta de sombras. Quería un producto que fuera un buen producto, que cualquier persona pudiera sentirse identificado. Un producto que la gente dijera 'wow es un 100 de 10 desde presentación, pigmentación, precio y entre otras cosas'. Y lo logré", añadió.

Carlos Manuel decidió colocarle el nombre de "Rise" a su producto porque "significa nacimiento, crecer, desarrollo, subir, ascender, entre otras cosas positivas. Con el verbo de empezar algo me ha dado muchos frutos y dio mucho de que hablar. El 'feedback' de las personas ha sido increíble y me han dado un apoyo increíble. Mi paleta ha llegado a muchos 'influencers' y celebridades como Melissa Guzmán, Lizmarie Quintana, Francés Estrada ("The Pecking Order"), Andrea De Castro, la comediante Magda y el conocido maquillista de Miss Universo, Andrés Felipe, entre otros".

El novel empresario local confirmó que "Rise" podrá ser adquirida pronto de manera física en una 'boutique' en el area metro ya que hasta ahora, todas las ventas son en línea. Pueden obtenerla en www.cleobeautycosmetics.com .

