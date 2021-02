Amor - Pinterest Who what to wear

El amor no acaba a los 40 años, en realidad es la edad perfecta para encontrarlo Las mujeres maduras son independientes y saben apreciarse a sí mismas. Por Rosa Alejandra Silva Amor - Pinterest Who what to wear Senadores deciden seguir juicio a Trump, sin citar testigos Edificio colapsa en Pakistán dejando al menos dos muertos

Si llegaste el a los 40 y todavía no has encontrado el amor, debes saber que estás en el mejor momento de tu vida para incursionar en el mundo de las relaciones. La experiencia y la claridad que se tiene a esta edad, te da un gran valor para compartir con alguien más. Aquí te daremos algunos tips para el amor después de los 40. Has explorado otras relaciones, también has experimentado en tu sexualidad y sabes exactamente qué tipo de mujer eres. Estas experiencias pudieron ser buenas o malas, pudieron haber dejado grandes lecciones o, incluso, algunas frustraciones. Pero lo importante es que definieron exactamente lo que hoy en día eres, teniendo así una mentalidad clara acerca de lo que quieres en tu vida y lo que, definitivamente, no. Encontrar al amor no es fácil, no importa si se trata de la primera vez, la segunda o si eres joven o madura. Nos encontramos en una época en la que debemos vencer los anticuados estigmas sociales y permitirnos disfrutar a cualquier edad. Después de los 40, hemos superado grandes retos de la vida, somos independientes y sabemos apreciarnos a nosotras mismas, de tal manera que es el momento perfecto para fortalecer nuestro amor propio y darnos la oportunidad de compartir con otra persona. No dejes que nadie decida tu vida amorosa por ti. / Pinterest Scoop whoop Esto no es otra cosa que tener la posibilidad de construir un amor maduro y estable, con muchas menos probabilidades de caer o enfrentar comportamientos tóxicos. En palabras del psicoanalista Erich Fromm, “el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad”. Es decir, a esta edad, somos capaces de recibir a una nueva persona en nuestras vidas sin sacrificar nuestra esencia, al tiempo que respetamos la del otro. Por eso, aquí te dejaremos algunas ideas anticuadas que debes evitar si tienes 40 y quieres darte una oportunidad en el amor. Lo que debes dejar de pensar si quieres encontrar el amor a los 40 Las buenas personas ya tienen pareja Es muy común que a esta edad pienses que las oportunidades se fueron y que todas las personas ya tienen vidas estables, por lo que encontrar a una pareja es imposible. Esta es una idea que solo está en tu cabeza. Debes darte la oportunidad de conocer nuevas personas, hay muchos en el mundo que, como tú, están buscando a su media naranja. Todos mienten No invadas tus expectativas por concepciones. Muchas veces esto ocurre por malas experiencias que hemos vivido, pero es incorrecto juzgar a todas las personas. Date la oportunidad de abrir tu corazón y encontrar a esa persona que te ame de forma sincera. Ya perdí mi oportunidad El error más común es denigrarte a ti misma, tienes toda una vida por delante, experiencias que tener, personas por conocer. El tiempo no se acaba solo porque tú lo digas, es momento de aprovechar y abrir tu corazón. Pexels Nadie quiere una relación Juzgar antes de explorar es otro error frecuente que no debes cometer. Evita hacer este tipo de afirmaciones, ya que cierran por completo tu mente y el amor podría estar frente a ti sin si quiera notarlo. Ya no tengo tiempo para citas Debes tener mucho cuidado con sumergirte únicamente en el trabajo y los compromisos, el tiempo para ti y para socializar es valioso. Esto no solo te permitirá conocer a muchas personas, sino que te hará más feliz y con una mente más abierta para encontrar a esa persona especial. Nadie es suficientemente interesante Afirmaciones como esta solo harán que te sientas completamente sola en el mundo y logran volverte una persona cerrada y reacia a conocer a nuevos círculos. Debes salir de tu zona de confort y darte a ti misma la oportunidad de conocer a diversas personalidades.