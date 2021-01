Bocadillos Lingüísticos: La escabrosa senda de sendo

Me twuitió una lectora preocupada, porque toda la vida ha usado sendo como sinónimo de descomunal, y leyó en algún sitio que, si así lo hacía, era una disparatera. MACHETE EN MANO, PASO A DESYERBAR ESTE ASUNTO. Sendo-s empezó siendo adjetivo plural, que significaba ‘uno o una para cada cual de dos o más personas o cosas’. Algo así como “tú y yo comimos sendas gandingas”.

Una para ti, y otra para mí. ¿En serio? Pues le informo que no conozco a NADIE en Puerto Rico que use sendos con ese valor o carga semántica. En cambio oigo del sendo tapón que se forma cuando llueve, etc. ¿Qué está pasando? Sendos(as) es una palabra truquera porque NO TIENE SINGULAR. Y los hablantes ODIAN las irregularidades. Por eso, o las eliminan, o las regularizan, y las cambian a su antojo. Entonces, si entra en la corriente popular y todos entendemos su nuevo uso, pues nada más con el testigo. Usamos sendo y senda (en singular y en plural) con valor de inmenso. Sepa, mi adorado METRO lector que sendos viene jo… robando a los puristas desde 1847. Así como lo lee. ¡Es decir, que hace casi 200 años que nos vienen regañado! Mire, la misma academia que la condena, RECONOCE que sendos ha sido empleado algunas veces (¿solo algunas?), como equivalente de descomunal… Acá, por sendos decimos cada, que nos sirve para señalar de manera mucho más clara la distribución. Un plato de gandinga para cada cual. Mi querido METRO lector, siga usando sendo(a) como hasta ahora lo ha hecho. De lo contrario, se corre el riesgo de que nadie la entienda. Y eso sí que es un sendo problema.

