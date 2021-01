Bocadillos Lingüísticos: El gran misterio de la @

Esta sí que me quita el sueño (¡embuste!). Pero me llama mucho la atención cómo pronunciamos los boricuas el símbolo @. Es un misterio que no he podido resolver (pero seguiré intentando).

Acá, casi todo el mundo dice aroba, con una sola erre, cuando “se supone” que se pronuncie aRRoba, con doble erre, como en carro, cigarro y arroz.

Vamos, repita conmigo: aRRoba, aRRoba, ¡más duro!, aRRoba. ¿No le suena? ¿Piensa que perdí el juicio? ¿Cree que si la pronuncia con doble erre todos pensarán que el equivocado es usted?. Ja ja, seguramente; me ha pasado a mí tropecientas mil veces. Incluso, cuando digo aRRoba me corrigen, ¿y yo? Pues calladita me veo más bonita.

Antes de antagonizar por una erre, me pregunto: ¿estamos ante un cambio? La aroba con una erre suena un poco como a inglés (arouba), ¿verdad? Es como si de momento todo el mundo comenzara a decir vamos a dar una vuelta en el carou… (¿?). La curiosidad me mata. Lo “correcto” es , “o era” aRRoba, con erre de barriga.

La @ es un símbolo y una voz del léxico informático que usamos para nuestros correos electrónicos, pero originalmente fue, y entiendo que sigue siendo, una medida. ¿ Por qué todo el mundo dice arouba o aroba? Ni idea… por el momento.

Para más columnas como esta sigue el Facebook de Bocadillos Lingüísticos: