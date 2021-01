El método japonés que te ayudará a ser feliz y encontrar tu propósito de vida durante el 2021

El método Ikigai es antiguo, mucho, pero su sabiduría es infinita y se ha sabido adaptar de generación en generación para perseguir una vida más feliz porque el hombre siempre se pone trabas en el proceso.

De hecho, su nombre está compuesto por dos frases reveladoras: vida y lograr lo que se desea, algo que justamente se persigue cada vez que inicia un nuevo año y se establecen los propósitos a cumplir.

La vida de cada persona está compuesta por dos mitades. Un 50% es lo deseamos para el futuro, nuestras expectativas y sueños, y el resto es el presente, lo que estamos haciendo y esa capacidad de dejar fluir sanamente.

Porque sí, ser feliz no es tan simple ni tiene soluciones absolutas, sin embargo, expertos en cultura japonesa han encontrado que ellos ponen en práctica el método Ikagi, uno que les ha permitido alcanzar altos grados de longevidad y satisfacción.

Según el portal Código nuevo, se traduce en aquello por lo que vale la pena vivir, que te emociona y te llena de ilusión. Básicamente lo que muchos han denominado previamente tu vocación o propósito en la tierra.

Pero, ¿qué pasa si no la has encontrado? Los autores de un libro que lleva el mismo nombre y que ha impulsado la teoría sobre el mismo, Héctor García y Francesc Miralles, afirman que está en el centro de un engranaje de muchas cosas.

Es el resultado de la unión entre lo que amas, lo que el mundo necesita, algo por lo que puedes recibir ingresos económicos y en lo que eres bueno.

"Cuando lo llevas a cabo, tienes más autoestima, porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. La felicidad sería la consecuencia”, aseguran los autores de acuerdo con el portal Profesionistas.

I’ve never seen this presented so clearly before. Really wonderful. pic.twitter.com/Al1mS9EYwY

— Mike Rundle (@flyosity) February 19, 2018