Bocadillos Lingüísticos: Y mañana ¿JELIZ Navidad para todos?

Bueno, si le faltan los dientes del frente entonces, mi querido amigo que me lee, mañana su Navidad será aspirada y no dental. ¿Por qué? Pues sucede que hay unos sonidos que los lingüistas llamamos FRICATIVOS (no se friquee pliss). De esos sonidos fricativos (lo sé, el nombre asusta a cualquiera), hay unos que necesitan apoyarse de los dientes. ¿No me cree? Diga [feliz] sin pegar el labio inferior a los dientes superiores. ¿Pudo? Lo dudo. Le salió algo así como [jeliz]. Y ¿qué tal fiestas? ¿Jiestas por casualidad? Mi amable lector, si pierde sus dientes, especialmente los superiores del frente , estará en serios aprietos para pronunciar una serie de sonidos LABIODENTALES. Entre ellos, figuran (en español) la [t] la [d] y la [f] de ¡FELIZ NAVIDAD a todos mis queridos Metro lectores!

