WhatsApp nos trae nuevos emojis navideños ¿Cómo obtenerlos?

La Navidad está muy cerca y WhatsApp lo sabe. La aplicación no puede quedarse sin estar a la altura de las fiestas. Ya están disponibles nuevos emojis navideños y te enseñamos cómo obtenerlo.

La aplicación de mensajería número uno del mundo está constantemente realizando actualizaciones. Desde sus inicios se ha convertido en la favorita de los usuarios de telefonía móvil y no es para menos. Nos permite, además de mensajes de texto, enviar videos, imágenes y audios.

Ni Telegram, ni Facebook Meseenger han podido superar la cantidad de usuarios de WhatsApp que este año nos soprende con emojis que nos permiten expresar que estamos en la época más hermosa del año: La Navidad.

Personas con gorros navideños, Papá Noel, arbolitos decorados y hasta un oso polar son los nuevos emojis que podemos encontrar en WhatsApp.

Se trata de un grupo compuesto por 110 imágenes que trae la última actualización de la plataforma, quien también ha añadido animales con temáticas navideñas como una lombriz, una mosca, una cucaracha, un escarabajo y un gato negro.

New emojis in WhatsApp beta, coming to a public release in the coming months 💬 https://t.co/G5Yl7dcBiT pic.twitter.com/b12rBrDbeN

— Emojipedia (@Emojipedia) November 17, 2020