Bocadillos Lingüísticos: ¿ES AHORA AHORA? Primera parte

¿Qué significa ahora? ¿En este instante? No siempre.

“Ahora” puede no tener nada que ver con temporalidad, como en “Te dije que NO. Ahora bien, si deja de llover, es posible que lo piense”. Ese “ahora bien” es un conector ilativo (que ata una oración con otra) y en inglés sería nevertheless o however, por ejemplo.

El otro “ahora” es el que llamamos deíctico temporal (deíctico pues señala, como el dedo, y temporal, de tiempo). La diferencia entre un ahora y otro se despeja gracias al contexto, y todos risueñosos.

Ahora bien, ahora, cuando es deíctico temporal, puede meternos en aprietos pues, no siempre se puede precisar cuándo “ahora” realmente lo es. Mire, le explico “ahora mismo”, pero antes, jeje, debe saber que estos deícticos temporales (son varios), pueden estirarse como chicles en el tiempo. Y si se fija, le dije que le iba a explicar “ahora mismo” y todavía es la hora que no le he explicado nada. Sigo el próximo jueves por aquí, por METRO. ¡No se lo pierda!

