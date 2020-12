¿Fin del misterio? Este grupo asegura que es responsable de los monolitos

Todo el misterio de los monolitos metálicos que fueron apareciendo por todo el mundo parece que fue resuelto. Pues un grupo se atribuyó el mérito de estos objetos extraños que hasta los relacionaban con alienígenas.

'The Most Famous Artist', un colectivo de arte conceptual, hicieron pública información que muestra que fueron los responsables del misterio. Tanto en redes sociales como en su página web compartieron imágenes con estos objetos.

Además, en las publicaciones que se hicieron señalan que piden 45.000dólares por los monolitos. Esto mientras dejan ver el objeto listo para transportar.

Posteriormente compartieron fotos del objeto encontrado en el desierto de Utah. A esto le acompañó información de que el sería entregado en unas cuatro semana por lo mínimo.

Sin embargo no dieron mucho detalle de pruebas y dijeron que no podían hablar mucho por problemas legales. Incluso quedaron dudas sobre el objeto extraño que apareció en Rumania.

Puedo decir que somos bien conocidos por hacer acciones de esta naturaleza y ahora estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través del [sitio web] Monoliths-as-a-service. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas", dijo el fundador del grupo Matty Mo.

"Qué mejor manera de terminar este jodido año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist", concluyó.