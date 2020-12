Bocadillos Lingüísticos: Gramática y bicicletas

Si nos montamos en una máquina del tiempo en dirección al pasado, veremos que durante gran parte del siglo pasado la enseñanza escolar era entendida “casi exclusivamente como el aprendizaje de la gramática NORMATIVA de la lengua” de acuerdo con Lomas y Tuson.

¿Por qué?

Pues porque se creía que, “si no se sabe gramática, pues no se sabe tampoco ni hablar ni escribir de forma correcta”. Esto ocurre, nos dicen, aún a pesar de las advertencias de pesos completos como Castro, Unamuno y Lentz.

Mi querido METRO lector, agárrese bien y lea con calma esta cita maravillosa nada menos que de Américo Castro: “La gramática NO sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia, lo mismo que el estudio de la fisiología y de la acústica no enseña a bailar, o que la mecánica no enseña a correr bicicleta. Esto es de tal vulgaridad que avergüenza tener que escribirlo una y otra vez: pero (…) como el hacer aprender a los niños la gramática produce vulgarmente la impresión de que se enseña así el lenguaje materno, no hay sino insistir una y mil veces en el mismo asunto”.

No solo coincido con la cita anterior, sino que añado una pregunta que Lenz se formula: “Si conocer a fondo la gramática fuera condicional para ser artista del lenguaje, poeta, escritor, orador ¿por qué no son los mejores gramáticos a la vez grandes escritores?” ¡Buena pregunta! (Aunque no viene mal familiarizarse con ella… y aprender a bailar y a correr bicicleta… CON MASCARILLA.)

Para más columnas como esta sigue el Facebook de Bocadillos Lingüísticos: