Estación Espacial Internacional detecta 150 ovnis ¿se dirigen a la Tierra?

La Estación Espacial Internacional (EEI) logró avistar a más de 150 objetos voladores no identificados (ovnis) en trayectoria hacia la Tierra. Según CNN Brasil, estos objetos fueron captados el pasado 15 de noviembre del 2020.

Una cámara instalada en la EEI, que la NASA gestiona en conjunto con las agencias espaciales de Europa, Canadá, Rusia y Japón, registró los ovnis en la órbita terrestre el pasado 15 de noviembre.

Es por eso que el cosmonauta ruso, Iván Vagner, fue el que avistó el fenómeno por primera en agosto de este años. Vagner captó la secuencia de imágenes de 60 segundos, los objetos que circulan en la órbita terrestre son tantos que exceden el campo de visión de la cámara.

En un principio, miles de usuarios de las redes sociales pensaron que se trataban de luces de algún centro urbano o alguna lluvia de meteoritos, pero los expertos determinaron que no era posible.

Some more colorful photos of the #Aurora. They were taken a few minutes ago from the International @Space_Station.

Has anyone seen the Aurora from Earth? pic.twitter.com/jn6pjiGw4X

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 14, 2020