Ya se pueden visitar los museos de Caguas

El Departamento de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de Caguas informó este lunes que su Programa de Museos reabrió algunas de sus facilidades al público, cumpliendo con las recomendaciones y guías emitidas por el CDC, OSHA y la Asociación de Museos de Puerto Rico, para garantizar la integridad de visitantes y empleados.

La intención es ofrecer, dentro de los protocolos de seguridad y salubridad, un espacio de entretenimiento, esparcimiento y solaz al público en general, se informó en una declaración escrita.

Los museos disponibles para visitas con previa coordinación son los siguientes: Museo de Caguas, Museo de Artes Populares, Museo de Arte de Caguas y Casa del Trovador.

Para realizar visitas los ciudadanos deben cumplir con las siguientes instrucciones:

– Coordinación de reservación vía telefónica con la Oficina de Turismo al (787) 653-8833 extensión 2984, 2917; con un mínimo de 72 horas de antelación previa a la fecha proyectada del recorrido.

– Las visitas serán en horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de martes a sábado.

– Las visitas tienen un tiempo máximo de 30 minutos.

– La capacidad máxima por museo será de seis visitantes para cumplir con el distanciamiento social. De no llegar a tiempo a la reservación se evaluará disponibilidad de horario en el mismo día programado o se reprogramará para fecha futura de acuerdo a disponibilidad.

Todo visitante estará sujeto al proceso de cernimiento establecido:

 Uso de mascarilla en todo momento.

 Toma de temperatura (100.4 grados Fahrenheit no se permitirá entrada a las facilidades).

 Información sobre viajes al exterior.

 Preguntas sobre sintomatología relacionadas al Covid-19.

 Desinfección de manos y zapatos antes de entrar a las facilidades.

 No se permite el uso de guantes durante el recorrido a las Salas de Exhibición.

 De no seguir las reglas durante el recorrido, se solicitará al visitante o grupo se retire de la Sala de Exhibición de manera, para así asegurar la salud y seguridad de todos en la facilidad.