¿Cómo mejorar nuestra salud mental con la IA?

La Inteligencia Artificial es un desarrollo que tiene una amplia gama de aplicaciones. Una de ellas es el cuidado de la salud mental, donde esta tecnología tiene un "potencial emocionante", según los expertos.

"La IA puede ayudarnos a encontrar patrones en los síntomas y comportamientos relacionados con la salud mental que podrían ayudar a hacer un diagnóstico más temprano, ofrecer un tratamiento más personalizado y avanzar en el cuidado preventivo", explicó a Metro John Torous, director del Centro Médico Beth Israel Deaconess, con sede en Boston, Massachusetts, un hospital docente de clase mundial de la Escuela de Medicina de Harvard.

La investigación sobre cómo usar la IA en el tratamiento de las enfermedades mentales está adquiriendo una relevancia vital. Por ejemplo, un equipo del Centro Médico Beth Israel Deaconess actualmente investiga la posibilidad de predecir la recaída en enfermedades como la depresión y la esquizofrenia usando métodos de inteligencia artificial.

"La IA no impulsa el cuidado ni toma decisiones, pero puede ayudar a plantear nuevas sugerencias e ideas para la discusión. Combina lo que sabemos que funciona muy bien en el cuidado de la salud mental con la nueva tecnología. Y la Inteligencia Artificial ofrece a los pacientes lo mejor de ambos mundos".

John Torous,

director del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston, Massachusetts

"En este caso, estamos aprendiendo cómo las señales de un teléfono inteligente pueden servir como una señal de alerta temprana de que una persona necesita ayuda. Otros casos de uso que están siendo explorados por la gente son aprender a qué terapia y medicación puede responder mejor una persona, así como utilizar la inteligencia artificial para ayudar a guiar decisiones complejas de atención", añadió Torous.

El especialista cree que en el futuro "podemos esperar que la atención sea más personalizada y adaptada a nuestras necesidades únicas. Por ejemplo, nuestro equipo desarrolla una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes de salud mental llamada mindLAMP, que puede recopilar información sobre la forma en que una persona experimenta la salud mental, así como ofrecer educación y recursos. Con la IA podemos ayudar automáticamente a vincular sus síntomas y sentimientos a la información y actividades correctas en las aplicaciones”.

“Una de las razones por las que hemos desarrollado nuestra propia herramienta de aplicaciones es que es importante mantener los datos de salud mental seguros, protegidos y privados. Un riesgo de usar la Inteligencia Artificial es la invasión de la privacidad, así que no importa qué herramientas o tecnología se utilice, es importante asegurarse de que hay una base sólida de confianza”, agrega.

Las clínicas y los hospitales de todo el mundo están usando la IA de diferente forma. Los casos de uso varían desde los más simples, como programar a los pacientes, hasta los más complejos, como ayudar a los pacientes y a los médicos a trabajar juntos para tomar decisiones inteligentes de atención médica. Pero, ¿es posible que la IA pueda reemplazar a los especialistas en salud mental en el futuro?

La respuesta es "no", según Torous.

"Ya sabemos que la Inteligencia Artificial es tan buena como los datos en los que se entrena y las personas que utilizan el modelo final. La salud mental y el comportamiento humano son muy complejos, por lo que incluso los mejores modelos de IA necesitan la ayuda de personas que entiendan estas condiciones (eso incluye a los pacientes y a las personas que tratan a los pacientes). Hemos visto que la Inteligencia Artificial utilizada por sí sola no es realmente tan inteligente, pero cuando se utiliza para aumentar la atención y el apoyo a las personas, entonces puede ser muy impresionante", concluyó.

Para saber más, Metro habló con Jun Ma, director fundador del Programa Vitoux sobre el envejecimiento y la prevención en la Universidad de Illinois en Chicago, EE.UU.

####

PREGUNTAS Y RESPUESTAS / 3 PREGUNTAS PARA…

Jun Ma,

director fundador del Programa Vitoux sobre envejecimiento y prevención en la Universidad de Illinois en Chicago, EE.UU.

¿Cómo se utiliza la IA cuando se trata de salud mental?

– La salud mental lidera la investigación y desarrollo de la Inteligencia Artificial a lo largo del espectro de la prestación de cuidados a través de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la monitorización de pacientes y el seguimiento de los cuidados. Es importante señalar que la gran mayoría de las aplicaciones existentes de la IA para la salud mental no están listas para su uso general en la atención al paciente hasta que se pueda establecer su eficacia y seguridad en estudios de investigación bien diseñados y bien realizados.

Jun Ma, director fundador del Programa Vitoux sobre envejecimiento y prevención en la Universidad de Illinois en Chicago, EE.UU. / Foto: Cortesía

¿Puede dar algún ejemplo?

– Los ejemplos de aplicaciones de la IA en la salud mental por tipo de servicio incluyen aquellas para las entrevistas psicológicas, para la detección temprana, para el diagnóstico y las predicciones de pronóstico, y para la terapia cognitiva conductual. Ya existen numerosas aplicaciones de IA en salud mental, y el número y la variedad están creciendo rápidamente. Al mismo tiempo, se debe subrayar la importancia crítica de la investigación y el desarrollo, así como de la regulación judicial y la legislación para la protección del paciente.

¿Podría la IA reemplazar a los especialistas en salud mental?

– La respuesta a esta pregunta aparentemente simple no es tan simple y realmente depende de qué y cuándo. Es decir, lo que hagan los especialistas en salud mental actualmente será reemplazado por la IA y en qué medida en el futuro. En el presente y en el futuro cercano, el enfoque debe ser en la inteligencia aumentada, lo que significa usar algoritmos y herramientas de IA validados –enfatizo "validados"– para incrementar y apoyar a los especialistas en salud mental en el cuidado de sus pacientes. La IA totalmente autónoma estará más disponible en la atención de la salud mental a medida que la investigación y la tecnología sigan evolucionando con el tiempo, pero no preveo que la IA reemplace por completo a los especialistas en salud mental, al menos no en mi vida. La verdadera pregunta es cómo la IA puede apoyar y complementar mejor a los especialistas en salud mental para que los pacientes puedan recibir la atención que necesitan, cuando la necesitan, dondequiera que estén. La visión de la IA en el cuidado de la salud mental debería ser una que permita a los especialistas en salud mental atender a los pacientes que más lo necesitan.

VOX POP

¿Cuáles son los pros y los contras del uso de la IA en el cuidado de la salud mental?

#1

"Creo que veremos una mayor integración de la IA con los registros médicos electrónicos que apoyan la teleterapia y la telepsiquiatría. Habrá más herramientas de apoyo a la decisión clínica impulsadas por la IA para ayudar a los médicos con la selección del tratamiento y el seguimiento de los síntomas. Por ejemplo, en una cita con un psiquiatra, el médico puede tener un tablero que muestre cómo ha estado funcionando el paciente entre las visitas (es decir, el sueño, el estado de ánimo, los niveles de actividad) y en base a los datos, un algoritmo puede recomendar un ajuste a medida en el tratamiento que el paciente recibe (ya sea medicación, psicoterapia o una intervención conductual). Esto puede ayudar a proporcionar más precisión y objetividad a las evaluaciones psiquiátricas. Las desventajas son inherentes a todas las aplicaciones de la IA, el potencial de sesgo en los datos de entrenamiento, la creación de un sesgo en la implementación de la tecnología, etc.".

Olu Ajilore,

profesor asociado de psiquiatría en el Centro de Depresión y Resistencia de la Universidad de Illinois

#2

"Podemos esperar que la transformación de la IA de la atención de la salud mental, que ya está sucediendo, se acelere en un futuro próximo. La mayor ventaja es el potencial de mejorar la calidad de la atención y la experiencia del paciente y reducir el costo per cápita. El entusiasmo por este potencial real, sin embargo, debe equilibrarse frente a la evaluación inadecuada antes de escalar la IA, las expectativas poco realistas, las afirmaciones exageradas, las protecciones inadecuadas de la privacidad y confidencialidad del paciente, el riesgo de exacerbar las disparidades en la atención médica y las regulaciones imprudentes que son demasiado laxas o demasiado restrictivas".

Jun Ma,

director fundador del Programa Vitoux sobre envejecimiento y prevención en la Universidad de Illinois en Chicago, EE.UU.