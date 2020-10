Libro infantil puertorriqueño gana cuatro International Latino Book Awards

En la vigésimo segunda gala de los International Latino Book Awards, celebrada el pasado 12 de septiembre en Los Ángeles, California, Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén, libro infantil de Lara Mercado y Armando Valdés, resultó ganador en varias categorías, convirtiéndose en uno de los libros más galardonados del 2020.

La gala, producida por la organización Empowering Latino Futures, premia cada año publicaciones literarias que reconocen y fomentan la cultura latina, siendo la premiación cultural latina más grande en los Estados Unidos. Este año participaron 3,194 autores y fueron reconocidos 297 ganadores en diversas categorías.

Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén resultó ganador del primer lugar en las categorías de “Mariposa Awards: Best First Book – Children & Youth” (mejor primer libro para niños), “Best Website Promoting a Book” (mejor sitio de internet para mercadear un libro) y “Best Use of Illustrations Inside the Book” (mejor uso de ilustraciones al interior de un libro), así como un segundo lugar en la categoría de “Alma Flor Ada Best Latino Focused Children’s Picture Book” (mejor libro infantil ilustrado para latinos). Los jueces resaltaron la manera en que la narración traza lazos de tradición entre Puerto Rico y la diáspora, y la calidad de sus herramientas digitales para fomentar la lectura entre padres e hijos. También destacaron la calidad de las ilustraciones de Nívea Ortíz y de la publicación impresa.

“Estamos sumamente orgullosos de nuestra participación en esta premiación. Esta historia es una celebración de nuestras tradiciones, y un regalo a nuestra hija y a todos los hijos de Puerto Rico, vivan aquí o en cualquier lugar del mundo. Este reconocimiento a nuestra hermosa tradición de los Reyes Magos, en categorías sumamente competitivas con autores de toda Latinoamérica, es prueba de que nuestras historias son importantes, deben ser contadas y pueden apelar a un mercado más allá de Puerto Rico” explicó Lara Mercado.

Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén narra la historia de cómo una niña puertorriqueña y su mágico coquí guían a los Reyes Magos hasta la primera Navidad. En agradecimiento, los Magos le prometen a la niña visitar a todos los niños puertorriqueños siempre que los llame el cantar de un coquí.

Lilac Publishing, editorial fundada por Mercado y Valdés, anunció además que de cara a su tercera temporada navideña estarán lanzando nuevos productos relacionados a la historia con la que los niños y padres podrán continuar haciendo de la historia parte de sus tradiciones familiares.

Un Coquí de Boriquén con los Reyes a Belén está disponible en línea y en puntos de venta a través de toda la isla. Más información sobre el libro, el peluche y otros productos está disponible en www.adoptauncoqui.com o en las páginas de Facebook, Instagram y Twitter como “Adopta Un Coquí”.

Además, la editorial anunció la apertura de una convocatoria para historias de nuevos autores. Para más información sobre la convocatoria puede comunicarse vía correo electrónico a [email protected].