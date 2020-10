Kiara Liz presenta nueva línea de trajes de baño para todas las tallas

View this post on Instagram

Quería que mi marca representara la lucha de la mujer real del siglo 21. Esa que, muchas veces, por estereotipos no se atrevía a ser ella misma. Era de suma importancia para mi que un proyecto tan lindo como este representara mis valores y fuese dirigido a mujeres de todas las tallas, colores y backgrounds sociales. Estoy feliz porque siento que lo logré. Les presento a Parcha by Kiara Liz ✨👙 • • • Videografo: @vnthonyedwin Peinado: @josuecarlos__ Maquillaje: @raul0tero @glowbyraulotero Stylist: @claudiamad Accesorios: @paolabaella Fotografía: @nolzphotoart Manager: @brendamr_pr Casting Director: @iamgabrieel Modelos: @yashiralbelo @zudelys @lisjoan @jackiept67 ✨ • • • #parchabykiaraliz #parchaswimwear #beachbaby #puertorico #swimwear #libreysinpresiones #parcha #swuimsuit #pradise #parchaxkiaraliz #parchababe