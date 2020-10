Spotify permitirá buscar música por la letra de las canciones

Quién dijo que los memes no servían para nada? Bueno, en realidad no tenemos la certeza de que haya sido por los memes, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora Spotify permite buscar esa canción que tanto te gusta pero que no sabes su nombre, sólo con su letra.

Todo partió por los memes donde Youtube, su competencia, encontraba títulos fácilmente, aunque en ellos hubiesen faltas de ortografía, sólo por el sonido. En cambio la plataforma de música Spotify, no encuentra ni las canciones cuando pones el título correcto pero con algún error de tipeo.

Todo esto no le gustó para nada a Spotify, quién apuró la actualización para agregar es esperado nuevo buscador, que ahora sólo necesita una pate de la letra.

La nueva actualización que contempla esta esperada función fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter del equipo de desarrolladores de la App.

Para tener esta nueva función sólo debes actualizar Spotify, para iOS y Android. Con eso bastará para que, al escribir una frase de una canción, encuentre automáticamente la canción que deseas escuchar.

Esta función ya se encontraba disponible en Youtube y también en Apple Music, por lo que ahora sólo se iguala a la competencia.

La actualización se suma a la incorporación de las letras de las canciones, con las cuales se puede hacer un verdadero karaoke.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020