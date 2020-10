Coctelería "rítmica" para deleitar los sentidos en el nuevo Aloft San Juan

El recién inaugurado Aloft San Juan ubicado en el Distrito T-Mobile es un destino altamente recomendado para los que aprecian los hoteles modernos fuera de lo convencional. Su diseño urbano y estilo vanguardista atraerá a los huéspedes que priorizan en la comodidad, alta tecnología y experiencias únicas.

Estas experiencias comienzan a manifestarse desde la entrada al vestíbulo del hotel boutique, con llamativos colores y áreas para despejarse en el Re:mixSM lounge, que promueven la interacción social y espacios que cobran protagonismo.

La atmósfera grita diversión. Incluso el menú de cócteles gira en torno a la música a través del tiempo, explorando diversas corrientes musicales desde la era de los años 70, comenzando el movimiento del Hip Hop.

Y es que a diferencia de otras hospederías, la marca Aloft Hotels se enfoca en la música como un elemento distintivo, con el fin de crear memorias sensoriales, especialmente en quienes se dejan seducir con estos cócteles y la carta ofrecimientos con sabor local en el W XYZ Bar.

Crujientes tostones con ropa vieja, aguacate y queso fresco del país; deliciosos sliders con longaniza de Orocovis; alitas con salsa de guayaba; y wrap de tripleta, son solo algunos de los ofrecimientos gastronómicos para el deleite de los turistas puertorriqueños.

5 cócteles que deberías probar en Aloft San Juan:

Radio Star

Inspirado en el video de 'Killed the Radio Star", una canción original de 1978 de Bruce Woolley para el álbum Bruce Woolley And The Camera Club, popularizada por el grupo británico The Buggles. El video de esta canción fue el primer video transmitido por la cadena estadounidense de televisión MTV, el 1ro. de agosto de 1981.

El cóctel consiste en una fusión de Chivas Regal, Benedictine, piña, lima, jengibre, parcha y Angostura.

Boombox

Este refrescante cóctel —estilo frozen— es servido en un curioso “boombox” y está inspirado en los orígenes del movimiento del Hip Hop durante los años 1970. Este es uno de los cócteles emblemáticos de la marca Aloft Hoteles.

La versión de Aloft San Juan contiene una mezcla de Bacardí 8 con una infusión de piña, guayaba, mangó, lima, Angostura, especias y un toque de pimienta.

Allstar

Este cóctel con sabor tropical está inspirado en la legendaria agrupación La Fania All Stars y en la música latina que ha conquistado el mundo. Es a base de ginebra con jugo de guanábana y parcha, St. Germain y un borde de tajín.

Fuego en el 23

Esta bebida es inspirada en el éxito de La Sonera Ponceña, fundada en 1954 por el músico Enrique "Quique" Lucca Caraballo.

Consiste en una mezcla de Mezcal, Campari, Vermouth y el licor chileno Ancho Reyes.

Casals

Este cóctel es una versión de la piña colada inspirada en homenaje al maestro y violonchelista Pablo Casals. Se elabora con ron Bacardí, crema de coco, jugo de piña fresca, y una infusión especial creada en la casa.

Ahora: Coctelería en vivo con el mixólogo Luis Pagán en el W XYZ Bar del Aloft San Juan Posted by Sabrosía Puerto Rico on Saturday, October 3, 2020

Staycation para residentes

Para estimular el turismo interno, Aloft San Juan lanzó un paquete especial para residentes. Esta promoción incluye estacionamiento gratis en el hotel; Late check-out (sujeto a disponibilidad); una bebida de bienvenida por estadía y $10.00 de crédito en alimentos y bebidas.

Para validar la promoción Staycation, debe utilizar el código L9Z al momento de realizar tu reservación a través de la página web https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/redescubre-lo-local-puerto-rico/, o llamar al 787-936-2500.