¡Y con dos ingredientes! Estos son los 5 pasos para hacer agua de avena para bajar de peso

Seguro piensas en la avena como esos copos que se colocan en la leche o el yogur para el desayuno. Sin embargo, este cereal tiene muchos más usos. Si lo preparas como la receta que te presentamos hoy, verás los grandes beneficios que tu organismo obtendrá. Aquí te los detallamos: La mayoría de las personas que consumen agua de avena lo hacen por la capacidad de este líquido para bajar de peso. Todo es gracias a la cantidad de fibra que se consume con un simple vaso de esta bebida. La fibra brinda saciedad durante horas y evita los típicos ruidos en el estómago cuando queremos comer. Es posible acompañar el agua de avena con otros alimentos ricos en fibras como pueden ser la fresas, la canela, el clavo de olor, la vainilla y el cardamomo, que además le aportarán un sabor más delicioso a la preparación. Otros beneficios del agua de avena: Reducir los niveles de colesterol en sangre, al limpiar las arterias. Estabilizar los niveles de azúcar en sangre, ya que brinda saciedad sin aumentar la producción de glucosa. Bajar el riesgo de padecer cáncer, sobre todo de colon, porque no permite la acumulación de toxinas en el intestino. Reducir la hipertensión arterial, al igual que ocurre con el colesterol, al limpiar la sangre. Ayudar a una buena evacuación intestinal, ya que mejora la flora y evita el estreñimiento. Contribuir a bajar de peso, debido a que aporta saciedad y permite ir al baño regularmente. Se recomienda beber el agua de avena por las mañanas, de preferencia en ayunas. ¿Te animas a prepararlo?