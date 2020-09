Escritor boricua hace llamado a la inclusión con su libro "Ustedes no entenderán"

El joven periodista y escritor puertorriqueño, Gerry Onel Martínez, lanzó su primer libro hace unos días. El mismo lleva por nombre "Ustedes no entenderán", el cual es un libro de relatos que invita a romper estereotipos.

"'Ustedes no entenderán' es un callejón de basura, que apesta, pero, que también tiene cobre escondido. Y no digo oro por no sonar ególatra. En otras palabras, es un montón de relatos insolentes y de comportamientos osados que normalmente conviven conmigo. Además, tiene humor (según me han dicho), tiene también optimismo y es un poco estúpido. Creo que va de eso, de atreverte a ser como eres, relatarte de forma creativa y hablar de un montón de cosas personales sin que te de vergüenza luego", dijo Martínez a este diario.

Sobre el título del libro, Gerry contó que: "No soy de plantearme mucho las cosas, así que no se me hizo difícil ponerle nombre al libro, ni modo que lo dejara sin título. Pero creo entender que ese título es en referencia a la gente que se desenvuelve de forma simple y básica en todo. Por ejemplo, ustedes no entenderán (al menos esa clase de gente) que no es fácil desatarse de lo común, de lo mainstream, pero que lograrlo se siente brutal. Al final del día; ser raro, diferente o maricón es lo que hay y eso no lo cambia ni Dios. Y el que no lo comprenda, pues que no lo entienda".

Asimismo, el exegresado de la Universidad de Sagrado Corazón (USC) contó que se inspiró en el "sonido de las horas tranquilas" para escribir el mismo, del cual recalce que no es "apto para básicos".

"Me inspiré en el sonido que producen las horas tranquilas. Esos momentos del día en que no tenemos la responsabilidad de ir a trabajar o de hacer las típicas cosas que hace un adulto. Aproveché ese tiempo libre y me puse a escribir sobre ese comportamiento que a veces la gente se carga y que tanto me molesta. Ya sabes, esa gente demasiado básica. Eso fue lo que me motivó a escribir este palabreo, el sonido me inspiró porque afortunadamente no tenía que ver nada con el tipo de música que cantan esos cantantes a quienes hoy día se les presta demasiada atención. Así que con toda esa motivación osada, me puse a teclear todo el verano 2019 y salió esto".

Este añadió que deseó colocar en sus relatos de "Ustedes no entenderán" el hecho histórico que vivió la isla en verano del año pasado.

"Fueron los veranos desde el 2015 hasta el 2018 los que quería relatar, pero, al final incluí ese verano del 2019 y decidí que había otras cosas que contar y de un momento a otro, había creado ese montón de palabras juntas".

El también periodista describió el libro como un "referente a lo inclusivo. Es un libro que se atreve a decir las cosas como las cree sin importar que haciéndolo mortifique la imperfecta moralidad de los demás".

Su intención con "Ustedes no entenderán" es que las personas que lo lean se den cuenta que algunas veces "la realidad no es la verdad, y que lamentablemente, en ocasiones, lo racional no es lo normal".

"En otras palabras, que vean este libro como un referente a lo inclusivo. Creo que lo he dicho antes…Que sepan que a fin de cuentas no está malo ser diferente, ni está malo ser bajito, o demasiado alto, que tener rotacismo no es malo ni que ser gordo o gay tampoco. Que no encajar con los cánones de belleza no está mal. Es una invitación a dejarse llevar por tu convicción y no por la razón de los demás".

"Ustedes no entenderán" está disponible en Amazon. "Está en versión tapa blanda, que es el libro físico, y también está disponible online. Espero que luego lo pueda llevar a varias librerías", manifestó Martínez.