Poner un uevo o dos

Mi queridísimo Metro lector, en realidad TODAS las palabras con el sonido [ue] en principio de palabra comienzan con hache, por razones históricas.

Fíjese, huérfano, huelga, huerto y, por supuesto, huevo son algunos ejemplitos. Y usted se preguntaré a qué viene esto de la h inicial si ¿Por total, la hache no suena ni compone nada en esa posición en español. ¿A qué viene el cuento entonces? Pues sucede que, en tiempos del latín, las letras u y v se confundían todo el tiempo pues se usaban indistintamente para representar el mismo sonido. Es decir, que esa u podía muy bien ser una vocal, o una consonante. Imagínese, pues, el lío que a veces se formaba porque el uso y la representación sonora de la u y la v no estaba diferenciado todavía. Más aún, la v podía hacer las veces de u. En fin, un verdadero enredo que le desenredo ya mismito….

Por ejemplo, si usted leía en un texto la palabra “uevo”, esta podía significar [bebo], o bien, el [uebo] de la gallina. Para evitar esas confusiones los académicos de la época decidieron colocar una hache a todas esas palabras que empezaban con el sonido [ue]. ¿Para qué? Pues para indicarle al lector que esa u que tenía una hache al frente era una vocal y no una consonante. Ya usted ve, esa hache evitó, pues, muchos uevos. Pero también provocó otros… que veremos en un próximo revoltillo, ups, perdón, Bocadillo.

