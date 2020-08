Francia inició investigaciones a TikTok por protección de datos

La red social TikTok, de propiedad de la compañía china ByteDance, ahora es parte de unas investigaciones del gobierno de Francia, enfocadas a la protección de datos personales. Las investigación está siendo llevada por la Comisión Nacional de Informatica y Libertades (CNIL).

El portal Bloomberg, en un reciente artículo, asegura que la Comisión inició las investigaciones a la red social en mayo del 2020. En aquel entonces, se habría presentado una denuncia vinculada a "una solicitud para la eliminación de un video".

Aunque el denunciante fue invitado a ejercer sus derechos directamente ante la empresa china, la Comisión ha querido examinar “lo referente a la implantación de la red social en la Unión Europea".

