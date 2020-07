Pirulo: a todo 'swing' contra el racismo

Los comentarios o epítetos negativos trata de olvidarlos y de echarlos a un lado. Con el tiempo ha preferido sólo quedarse con aquello que propulsa esa gozadera salsera que predica en cada una de sus canciones.

A pesar de esto, Francisco ‘Pirulo’ Rosado sabe bien que todavía queda una ruta espinosa para abatir estereotipos contra las personas afrodescendientes en Puerto Rico.

“No soy de recordar mucha cosa negativa, no me gustan, las borro de la memoria y me quedo con lo bonito nada más, con lo que sirve. Pero en una sociedad como la que vivimos no vamos a tapar el sol con la mano, tú sabes”, dijo el artista y líder de la agrupación salsera Pirulo y la Tribu.

“Es muy duro ser pobre, ser negro, ser salsero, ser culturista en una época como esta”, añadió.

Pese a estos sinsabores, Pirulo reconoce que no queda de otra que seguir incitando a desmantelar los prejuicios que se tiene contra las personas negras en el país.

“Entonces ir de frente a swing con todas las fuerzas del universo, para romper todos esos estereotipos. Para romper con lo que ya está establecido es cuesta arriba, pero estamos lográndolo, se ha hecho mucho y se puede hacer más y en eso estamos mientras tengamos salud”, comentó el intérprete de ‘Loco pero Feliz’.

Vea lo que dijo aquí: