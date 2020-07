Cierra temporeramente Lote 23

View this post on Instagram

Debido al incremento en casos de COVID 19 en nuestra isla, queremos tomar todas las precauciones para asegurar que nuestra familia de Lote 23 está segura. Es por esto que estaremos cerrados desde hoy martes, 14 de julio hasta el viernes 17 de julio para que todos nuestros empleados se puedan realizar pruebas moleculares y asegurar que estamos operando en un ambiente seguro para todos. En Lote 23 continuaremos usando mascarilla en todo momento, lavándonos las manos, manteniendo distanciamiento social y desinfectando áreas comunes. Importante que lo hagas tu también por el bien tuyo, de tu familia y de tu comunidad. Un abrazo, Familia de Lote 23