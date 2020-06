Exaltando el cabello en su expresión natural

View this post on Instagram

Llegó muy seria se sentó ; comenze mi evaluación ; me indico " deseo quitarme todo esto" ….."esto" era su cabello de años aplicándose alisados. Me dice " Luz esto es una esclavitud , deseo mi cabello natural " le expliqué como quedaría el crecimiento que tenía si deseaba esperar . Suspiro y se quedó quieta , pensando . Yo pensé, me diría que no , y solo indico " hazlo" Comenze a cortar y mientras cortaba ella me contaba , como se alisaba , los tabúes , lo que la gente le había opinado al ella decir que daría el cambio. " Que estaba loca" Gente yo cortaba solo sentí como ella se desahogaba , cansada de tanto . El desear ir al natural NO es estar loco es aceptación , seguridad , saber que ese es tu verdadero cabello qué eres más que una melena larga eres mujer, madre, esposa, una mujer valiosa y bella , desde adentro hacia afuera . Luego me dice … " me va a crecer porque yo te sigo y veo como crece a los demás " Y si le crecerá rápido, porque la buena actitud la tiene y le di todos los tips que debe seguir . Ahora comienza una nueva etapa para nuestra hermosa Reina 👸🏽 . Recuerda Siempre Reinas 👸🏽