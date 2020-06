¡Estalla el Internet! Desaparecen de "WhatsApp" los "Online" y "Typing"

Las redes sociales estallaron en la tarde de hoy, viernes, luego que la aplicación de mensajería "WhatsApp" eliminara las acciones de "En Línea" y "Escribiendo". Aunque no se sabe oficialmente si es un error o fue decisión de la empresa eliminar dichas funciones.

Si ya es oficial que las personas no pueden ver si sus contactos están "online", "typing" o no, lo cierto es que desde hace años dicha app permite que los usuarios desactiven esa acción en configuración.

Las reacciones de los cibernautas en la isla y el mundo no se hicieron esperar. Aquí algunos mensajes en Internet:

La ultima conexion y el en linea fuera de #WhatsApp bueno nunca me he fijado en eso no me afecta.

