Nueva función de Twitter recordará a usuarios leer las noticias antes de compartirlas

La red social Twitter anunció la implementación de una nueva función la cual consiste en que previo a compartir una noticia se le pregunte al usuario si la desea leer antes para así intentar combatir la desinformación.

La red social lo anunció a través de un tuit que publicó a través de su cuenta de apoyo y soporte.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020