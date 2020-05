Científico vaticina fin del coronavirus antes de que esté lista la vacuna

Italia ha sido un país muy azotado por el covid-19, lo que le ha llevado a tener cerca de 230 mil infectados y 30 mil muertos. Una tragedia que ubica a ese territorio entre los más afectados del orbe. Pero un destacado experto italiano entregó un mensaje que, de seguro, algo de alivio entregó a sus compatriotas.

“La enfermedad es menos agresiva en comparación al inicio de la pandemia. Y para cuando esté la vacuna del coronavirus, ya habrá desaparecido”, fueron las palabras de Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán.

Aparte, el científico propuso un camino alternativo para volver a la normalidad antes que se concrete la vacuna: usar el plasma de los recuperados para crear los anticuerpos con los cuales curar a los enfermos.

“Los pacientes de hoy son completamente diferentes de los de hace tres o cuatro semanas. Las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes, a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves. Ahora llegan diez y ocho puedes ser enviadas a sus casas”, explicó Giuseppe Ramuzzi en un programa de TV.

Giuseppe Ramuzzi es reconocido por su seriedad y confiabilidad y por no exponerse antes de que las intuiciones de su equipo sean corroboradas por las evidencias experimentales. Por eso sus palabras tuvieron especial eco.

“La situación ha cambiado en todas partes, no solo en Bérgamo y Milán, sino que también en Roma y Nápoles… ¿Por qué? No sé si ha cambiado el virus o si ha cambiado la carga viral de cada paciente. Lo único que puedo decir es que parece que estamos enfrentando una enfermedad muy diferente a la que puso en crisis nuestras estructuras sanitarias al comienzo de la pandemia. Aunque no es posible saber si el virus se ha debilitado, es un hecho que las personas que se infectan en la actualidad se encuentran mucho mejor en comparación con las que se contagiaron hace dos meses”, agregó el experto.

“La vacuna va a servir para la próxima vez, para otro virus… Yo veo a los actuales enfermos y no son los mismos de antes. No es algo menor. Es algo grande, impresionante, maravilloso para los enfermos. Estamos haciendo estudios y ya no conseguimos enfermos para hacerlos”, concluyó el médico, quien trabaja en una de las zonas de Italia más golpeadas por la pandemia.