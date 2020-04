Facebook lanza servicio de videollamadas hasta para 50 personas a la vez

En medio de la pandemia de coronavirus, la vida se ha convertido en una era de cumpleaños de Zoom, horas felices virtuales, horas de cuentos FaceTime y clases de yoga en Google. Nuestros amigos, compañeros de trabajo, maestros y médicos, si tenemos suerte, ahora existen en gran medida como caras en rectángulos en nuestros teléfonos y pantallas de computadora.

Con la vida social de las personas movida indefinidamente en línea, un grupo de compañías tecnológicas grandes y pequeñas quieren enfrentar a Zoom, que está creciendo rápidamente, desde su posición privilegiada, debido a las preocupaciones de seguridad y otros problemas con el servicio de videollamadas. Ya había varios contendientes más pequeños para el trono, y ahora también hay uno grande: Facebook.

Ahora, Facebook tiene como objetivo hacer un gran impacto en el campo, aunque tendrá que lidiar con preocupaciones de privacidad y la cuestión de si finalmente mostrará anuncios junto con el chat de video.

Llamado Messenger Rooms, el servicio que Facebook anunció el viernes usa salas virtuales similares a las que existen para el chat de texto en Messenger. Estos te permiten abrir la puerta para que tus amigos puedan pasar sin avisar o programar una cena para las 8 p.m. Se pueden incluir personas sin cuentas de Facebook, y la compañía dice que no tendrán que crear cuentas. Hasta 50 personas podrán participar de los encuentros virtuales a la vez.

La herramienta vivirá en la aplicación principal de Facebook y en Messenger; eventualmente se extenderá a WhatsApp, Instagram Direct y también al dispositivo de video llamada del portal de la compañía.

"Es realmente agradable porque durante este período, cuando estamos todos en casa, hay muchas personas a las que probablemente no llamarás directamente", dijo el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, hablando a The Associated Press a través de una videollamada de Messenger desde su casa en Palo Alto, California. "Actualmente no hay otra pieza de software que cree ese tipo de casualidad espontánea".

Zuckerberg dijo que Facebook había estado trabajando en el servicio antes de que la pandemia obligara a personas de todo el mundo a confinarse en sus hogares. Y cree que la tendencia hacia la comunicación por video se mantendrá después de que termine, incluso si está en un "pico antinatural" en este momento. La compañía también está ampliando el número de personas que pueden unirse a las videollamadas de WhatsApp de cuatro a ocho y agregando una opción "virtual" a su servicio de citas.

