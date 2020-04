Si eres cliente de Liberty puedes ver estos canales sin importar tu suscripción

En medio de la emergencia por el coronavirus, algunas compañías han flexibilizado el acceso a ciertos servicios debido a las medidas de aislamiento preventivo que se han tomado en el país.

Una de estas empresas es Liberty, la cual anunció hoy que todos sus suscriptores podrán tener acceso a los canales Disney Junior, Disney XD y FXM completamente gratis.

“Ya que más familias están pasando más tiempo juntos en sus hogares, estamos abriendo acceso a canales que ofrecen programación que todos los miembros de la familia pueden ver juntos. Sentimos que FXM y estos canales de Disney llenan esa necesidad perfectamente”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico.

La compañía también transmitirá un especial exclusivo del mago puertorriqueño Reynold Alexander titulado “Magia en cuarentena 2” esta noche a las 8 p.m. por el canal 85 de Liberty (285 en su alineación de alta definición). El especial será retransmitido el sábado 11 de abril a las 7 p.m. por el mismo canal.

Estos son los otros canales disponibles para todos los suscriptores.

FXM: ofrece a la audiencia una variedad de películas que van desde cintas taquilleras recientes de Hollywood a éxitos contemporáneos y películas clásicas. FXM está disponible en el canal 123 en la alineación de definición estándar (SD) de Liberty y el canal 223 HD. Disney Junior: presenta programación original para niños de edad pre-escolar y sus familias. Está disponible en canal 79 SD y el canal 279 HD. Disney XD: a audiencias preadolescentes muchos programas animados, series y películas originales, además de programas que fueron transmitidos originalmente en su canal hermano, The Disney Channel. Está disponible a través del canal 120 SD y el canal 275 HD. CNN NBC Universal: Algunos canales, según la compañía. Hallmark Channel Stingray: servicio de música. Showtime The Movie Channel Flix

De acuerdo con la empresa, también crearon unas carpetas para cada uno de los paquetes de televisión de Liberty en su plataforma Liberty on Demand con las 10 mejores películas y series gratis de la semana. La compañía también ofrece una carpeta con las 10 mejores películas y 10 mejores series de Showtime, además de los sobre 4,000 títulos disponibles para Showtime. Para acceder Liberty on Demand, los clientes solo tienen que oprimir el botón de On Demand en sus controles remotos o sintonizar el canal 1 y oprimir la "B" en el control remoto para entrar a la plataforma.

Según el comunicado de prensa de Liberty, los clientes también pueden acceder su programación favorita en cualquier momento a través de las aplicaciones Liberty Go y Liberty Everywhere. Además pueden contar con Replay TV, que les permite ver programas, noticias y novelas cuantas veces quieran hasta siete días antes.