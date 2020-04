Inician campaña "Páralos en seco" para controlar mosquito Aedes aegypti desde casa

Con el objetivo de empoderar a los ciudadanos acerca de las acciones que pueden realizar en sus hogares para eliminar los criaderos de mosquitos Aedes aegypti, la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico (La Unidad), un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), inició su campaña de prevención “Páralos en seco”.

Esta destaca las acciones; vacía, cepilla, tapa o bota que deben hacer todos los ciudadanos en las casas para controlar los mosquitos.

Si todos los ciudadanos integran las acciones, vacía, cepilla, tapa o bota, en la rutina diaria estarán eliminando los criaderos de mosquitos. Realizar estos cuatro pasos es importante en momentos en que la Unidad vuelve a enfatizar que los mosquitos continúan presentando resistencia a los insecticidas más comunes utilizados para eliminar el mosquito adulto. Según estudios realizados en el laboratorio de la Unidad, los métodos tradicionales de control que se utilizan comúnmente en Puerto Rico están perdiendo efectividad contra el mosquito Aedes aegypti.

“Hoy que la resistencia a insecticidas es real, el rol ciudadano es más importante al utilizar repelente y completar los cuatro pasos. Se debe vaciar el agua acumulada, tapar los recipientes con agua, botar artículos como las gomas de los autos y ante todo no olvidar cepillar las paredes de los recipientes que comúnmente están en nuestros patios,” enfatizó la doctora Marianyoly Ortiz, directora asociada de la Unidad en comunicación escrita.

“Aunque vacíes los recipientes, el mosquito hembra pone sus huevitos en las paredes de los recipientes que acumulan agua y esos huevos pueden sobrevivir en las paredes de seis a doce meses dependiendo de las condiciones del ambiente”, indicó Ortiz.

Ante la situación de resistencia a los insecticidas, de uso común en Puerto Rico, que presenta el mosquito Aedes aegypti, el Dr. Grayson Brown entomólogo y director ejecutivo de la Unidad indicó que “esta es una particularidad de Puerto Rico. Aunque se ha encontrado resistencia en otras regiones, no es tan severa como la observada en la Isla. Para un control de mosquitos efectivo la solución no es asperjar con insecticidas tradicionales, pero sí es urgente integrar métodos de control diferentes a los que estamos acostumbrados”.

“Afortunadamente, se han desarrollado tecnologías muy seguras para el control de este mosquito y todas comparten características importantes: son seguras para las personas y las mascotas, seguras para el medio ambiente, altamente efectivas y probadas científicamente. Estos métodos de control están en uso en los Estados Unidos y aunque son nuevos para Puerto Rico, no son nuevos para los profesionales que controlan a este vector”, añadió Brown.

Una técnica segura y efectiva, que la Unidad recomienda para los Municipios, consiste en la aspersión con larvicidas a gran escala (WALS, por sus siglas en inglés). El larvicida recomendado es basado en Bti, una bacteria que mata las larvas de mosquitos. Al igual que el larvicida que comúnmente compramos en la ferretería, la bacteria para la aspersión es inofensiva para otros organismos, pero tiene un olor particular que prevalece por unos minutos. La aspersión con larvicida debe hacerse con frecuencia, porque esta bacteria no sobrevive por mucho tiempo en el ambiente.

Otra de las posibles alternativas en el control de mosquitos consiste en liberar machos estériles (el mosquito macho no pica). Los mosquitos machos estériles se liberan y se aparean con hembras de la naturaleza, lo que hace que sus huevos no eclosionen (las larvas no nacen). Hay varias formas de esterilizar a los mosquitos machos mediante técnicas efectivas y viables. La Unidad recomienda comenzar a evaluar este tipo de técnicas en Puerto Rico.

Estas y otras técnicas se utilizan en los Estados Unidos para un control de mosquitos efectivo es urgente integrar diversas técnicas innovadoras y costo-efectivas tan pronto sea posible, pero hoy los cambios inician en casa.

Recomendaciones de la Unidad

Inspeccionar dentro y fuera de los hogares. Los criaderos no necesariamente están solo en el patio, sino que en el interior de las casas también puede haber elementos que no se estén tomando en cuenta y que sirven como criaderos. Un ejemplo de ellos son los floreros con agua acumulada y las bases con agua de los tiestos en el interior de la casa.

Llevar a cabo el ciclo de acción completo semanalmente (vacía, cepilla, tapa y bota) para romper el ciclo de vida del mosquito. Con solo unos minutos a la semana, siguiendo estos cuatro pasos básicos, podemos parar el mosquito en seco, eliminar esos criaderos, eliminar los huevos y poder prevenir que estos mosquitos surjan y se transmitan todas las enfermedades que ya todos conocemos.

Cepillar para eliminar los huevos del mosquito es sumamente importante, ya que estos tienen una vida aproximada de 8 meses. Una persona puede vaciar hoy el agua acumulada, pero mañana vuelve a llover, y los huevos siguen allí.

Utilizar repelentes con ingredientes activos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Utilizar ropa holgada, de manga larga y colores claros cuando sea posible.

Permanecer dentro de áreas protegidas con tela de screen cuando sea posible, en particular en horas de la tarde y temprano en la noche. También utilizar mosquiteros en las cunas y coches.

Para más información sobre la campaña, de cómo evitar la propagación de este mosquito y otros asuntos relacionados, acceda a la página de Facebook-Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico o en la página web www.prvectorcontrol.org