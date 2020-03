Recomendaciones para cuidar tu melena en casa

Es momento de quedarse en casa y durante el distanciamiento físico, tenemos el tiempo suficiente para dedicárselo a nuestro cabello, aprovechemos para darle cariño. La peluquera Aileen Toro, con más de 20 años de experiencia en la industria comparte varias recomendaciones que te van a apoyar a lograr los rizos de impacto que tanto deseas utilizando los productos de Carol’s Daughter.

1. Utiliza primero el acondicionador como pre-tratamiento antes de lavar. Este paso aporta hidratación y que puedas desenredar el cabello con tus manos antes de lavar.

“Puedes dejarlo aproximadamente de 5 a 10 minutos dependiendo de la textura y necesidad de tu cabello. Recomiendo aplicarlo (el acondicionador), desenredar con las manos, dar masaje en una sola dirección para no causar fricción y enjuagar profundamente”, aconseja Toro.

2. Lava enfatizando el crecimiento y llevando la espuma a las puntas. Hazlo como si estuviéras peinando el cabello. Lávalo las veces que sea necesario para eliminar las impurezas o residuos de productos cosméticos para el cabello y enjuaga abundantemente.

Aileen Toro puntualiza que “el cabello rizo nunca se debe friccionar en el momento del lavado” pues el mismo es frágil cuando está húmedo y queremos evitar enredos.

3. Aplica mascarillas al cabello enfatizando de mitad de puntas hacia abajo. Las puntas son las que más están expuestas al calor y muchas veces sufren de más frizz y deshidratación. Aileen Toro aconseja dejar actuar la mascarilla de 5-10 minutos dependiendo la condición del cabello y la dirección que sugiera el empaque.

“Nunca debemos dejar la mascarilla por horas pensando que nos dará un mejor resultado.”, enfatiza Toro. “El mismo puede ser contrario a lo que deseas. Si deseas un efecto intensivo puedes ponerte un gorro plástico y aplicar calor con secadora a temperatura mediana o vapor. Luego de esto enjuagar abundantemente”, añade.

4. Aplica acondicionador, masajea el cuero cabelludo y enjuágalo. Aileen menciona que esto lo recomienda como sellado a la humectación que se le aportó al cabello con la mascarilla. Enjuaga y remueve el exceso de agua (no secar por completo) en el cabello delicadamente con una toalla de microfibra. La misma no causa fricción evitando el maltrato y esponjamiento.

5. Luego del lavado estiliza el cabello. Divídelo en cuatro partes y aplica por particiones finas comenzando por el leave-in perfecto para el cabello rizado.

“Es de suma importancia que el cabello esté bastante húmedo para que las absorción del producto sea efectiva, de lo contrario le crearemos peso cosmético innecesario y el resultado no será el que deseas”, señala Toro.

7. Aplica crema definidora de rizos siguiendo las mismas divisiones y concluye con aceite. Aileen Toro aconseja utilizar un cepillo definidor de rizos para distribuir el producto equitativamente, definir los rizos y crear el efecto que deseas en tu cabello.

“Si deseas aplicar algún otro producto al final para sellar, te recomiendo aceite de almendra, jojoba, ricino o albaricoque, su composición es muy fina y apoya a sellar la hidratación. Nunca lo apliques antes de los productos de definición pues crearás una barrera que impedirá que la hidratación penetre”, menciona.

8. Permite secar tu melena de la manera que desees. “Sécalo al natural, difusor o secadora. No toques el cabello bruscamente hasta que esté un 80% seco. Si lo haces conseguirás rizos sin definición y con mucho frizz. No es necesario lavar el cabello rizo todas las semanas, pues no queremos deshidratarlo. Dependiendo del tipo de rizo recomiendo lo que llamamos el co-wash o lavado con un producto acondicionador y alternarlo con el lavado”, concluyó.

Despues de seguir todos los consejos de Aileen Toro recuerda dormir con un gorro de satin o seda que pueda cubrir tu cabello. Estos tipos de tela no absorben la humectación del cabello como lo hace el algodón.

¿Tienes duda de cuál es el módulo de Carol’s Daughter es ideal para ti? Aquí te compartimos esta lista para que lo encuéntres según tu tipo de cabello.

Rizo tipo 2 – Colección Black Vanilla.

Rizo tipo 3 – Colección Hair Milk.

Rizo tipo 4 – Módulos Coco Crème, Hair Milk o Almond Milk

Todo tipo de cabello o rizo – Colección Goddess Strength y el nuevo Wash Day Delight

Cabello rizo maltratado- Módulo Almond Milk