Alertan de no cocinar en estufa de gas cuando usas 'hand sanitizer'

IMPORTANTE: Amigos el Dr. Amin Jaskille me solicitó que por favor difunda esta información por la cantidad de quemados que le han llegado al hospital. Cuidado con usar hand sanitizer y ponerse a cocinar, sobretodo en estufa de gas. Asegúrense que el sanitizer está completamente seco antes de encender. Este es un paciente que le llegó ayer (foto compartida con permiso del pte). El abdomen se quemó cuando se le encendió la camisa mientras trataba de apagarse el brazo.